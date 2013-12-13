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KONDA ile İPM'nin, parti kanunu ve seçim sistemi önerisinin tam metni

Demokratikleşme paketi de göz önünde tutularak hazırlanan öneride, SPK ve seçim sistemleri konularında uzman akademisyenlerin ve siyasetçiler ile STK'ların da görüşlerine yer verildi

13 Aralık 2013 18:54

İstanbul Politikalar Merkezi ile KONDA Araştırma Şirketi ortaklığında ve National Democracy Institute'un teknik desteği ile tamamlanan, Fuat Keyman, Tarhan Erdem ve Bekir Ağırdır'ın yürütücülüğünde, seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu reformları üzerine çalışılan öneriler kamuoyuna açıklandı.

Reform Önerisi'nde, Türkiye'de Siyasi Partiler Kanunu (SPK) ve seçim sistemi üzerinde uzmanlığı bulunan 16 akademisyenin, deneyimli siyasetçilerin, siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin odak gruplar ve birebir görüşmeler aracılığıyla alınan görüşlerine yer verildi. Dahası 36 ülkenin siyasi partiler ve seçim sistemi üzerine araştırmalar yapıldı.

Rapor hazırlanırken 30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan Demokratikleşme Paketi'de göz önünde bulunduruldu.

Türkiye'nin Demokratikleşmesi için Kapsamlı bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi'nin tam metnini okumak için tıklayın.

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