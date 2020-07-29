"Türkiye’deki CEO’lar duygusal; para kazanmaktan daha büyük bir dava peşindeler"

Şensezgin&Kurmuş Danışmanlık tarafından Konda Araştırma ve Güzel Günler Kliniği, kurumsal hayatta insan yönetimi ile ilgili temel sorunları Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların CEO’larının perspektifinden ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında CEO’lar ile gerçekleştirilen ortak akıl çalıştayı ve birebir derinlemesine görüşmelerin bulgularına dayanan rapor, günlük hayat ve tecrübelerden yola çıkıyor.

Rapor kapsamında görüşülen CEO’lar, hiyerarşiden arındırılmış bir ortam, kendi işinin ve hedeflerinin sorumluluğunu alan, yetkilendirilmiş mutlu ekipler oluşturmayı arzuluyorlar.

Raporun diğer ana bulguları şöyle:

CEO’larda kendilerinden büyük bir davaya, bir toplumsal meseleye hizmet heyecanı var. Bu davadan anlam bulan çalışanlardan oluşan bir organizasyon yaratmanın öneminin altını çiziyorlar.

Değişim yönetimi tüm şirketlerin gündemi. CEO'lar, iş performansını artırdıktan sonra insan meselelerine daha derinden ve daha yaygın şekilde el atmayı tercih ediyorlar.

Doğru ekip ile ilerlemek CEO’lar için çok kritik. Doğru ekip ise teknik becerilerin ötesinde tercih edilen yaklaşımlarla tarif ediliyor. Performans kadar şirket kültürüne uyuma da büyük önem atfediliyor.

Doğru ve yetkin insanı bulmak ve tutmak, ana gündem maddelerinden biri.

CEO’ların insan yönetiminde düstur edindikleri ilke, prensip bazlı, tutarlı, adil, şeffaf, dahil edici, katılımcı bir yaklaşım oluşturmak.

CEO’lara göre Türkiye’deki yöneticilerin özellikle en ayrıştığı yer duygusal oluşları. Bu nedenle, tüm yönetim kademeleri dahil, birbiri ile konuşamama, iş konuşamama, net konuşamama hala en büyük dert.

Raporu indirmek için: https://drive.google.com/file/d/1mnbd0CtRO7HYMAxbnRgTgvrI65blHVpK/view?usp=sharing