Hayat tarzlarına göre 'deprem hazırlık' araştırması: Dindar, muhafazakar ya da modern; toplumun yüzde 81'i depreme hazırlıklı değil

T24 Haber Merkezi
KONDA’nın hazırladığı Deprem Raporu Aralık 2020 toplumun depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu ortaya koydu. Buna göre toplumun yüzde 81'i depreme hazırlıklı olmadığını söylüyor.
Araştırma bazı sorulara yanıt verenleri hayat tarzlarına göre 'modern', 'geleneksel muhafazakar' ve 'dindar muhafazakar' olarak ve eğitim seviyesine göre kategorize etti.
64 il, 251 ilçede 1697 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre kişilerin hayat tarzlarına göre afet planı olduğunu söyleyen modernlerin oranı yüzde 14 iken, geleneksel muhafazakarların oranı yüzde 10 ve dindar muhafazakarlarda afet planı olma oranı yüzde 7 olarak açıklandı.
Deprem için hazırlıklı olmadıklarını söyleyenlerin oranını KONDA yüzde 81 olarak açıkladı. Araştırmaya göre doğal afetler halinde ailece uygulanacak afet planı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 89.
Modernlerin ve dindar muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranları yüzde 20 iken gelenekler muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranı yüzde 15.
KONDA'nın verileri katılımcıların hayat tarzlarına göre kategorize ettiği verilerde afet planı olduğunu söyleyen modernlerin oranı yüzde 14 iken, geleneksel muhafazakarların oranı yüzde 10 ve dindar muhafazakarlarda afet planı olma oranı yüzde 7 olarak açıklandı.
Eğitim seviyesine göre afet planı olma oranını üniversite mezunlar için yüzde 15, lise mezunları için yüzde 13 olarak açıklayan KONDA lise altı eğitim seviyesinden mezunların afet planı olma oranını yüzde 8 olarak aktardı.
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 24’ü yaşadıkları binaların sağlam olmadığını düşünüyor. Araştırma için görüşülen kişilerin yüzde 42’si binalarının sağlam olduğunu düşünürken yüzde 34 ise oturdukları binaların sağlamlığı hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti. KONDA yapılan araştırmanın görüşülen kişilerin beyanları esas alınarak yapıldığının altını çizdi.
Araştırmaya göre bina kontrolünü yaptırmayanların oranı yüzde 81 iken kontrol edilen binaların ise yüzde 86’lık bölümü için araştırmaya katılanlar binalarının sağlam olduğuna dair beyanda bulundu.
Deprem esnasında yapılacaklarla alakalı eğitim almadığını söyleyenlerin oranı ise araştırmada yüzde 33 olarak aktarıldı
Deprem anına ilişkin soruya yüzde 68, deprem esnasında bir eşyanın yanında hedef küçülteceğini söylerken yüzde 15 ne yapacağını bilmediğini ifade etti. Olay yerinden hemen kaçacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 17.
'Modernlerin' yüzde 11'i deprem anında kaçacaklarını, yüzde 12'si ne yapacağını bilmediklerini ve yüzde 77'si bir eşya yanında hedef küçülteceğini ifade etti.
'Geleneksel muhafazakarlar' yüzde 19'u deprem anında kaçacaklarını aktarırken yüzde 12'si ne yapacağını bilmediğini ve yüzde 77'si bir eşya yanında hedef küçülteceğini aktardı.
'Dindar muhafazakarlar' ise yüzde 20 oranında deprem esnasında kaçacağını söyledi. Yüzde 25 oranında dindar muhafazakar ne yapacağını bilmediğini ifade ederken yüzde 55 bir eşya yanında hedef küçülteceğini söyledi.
Eğitim seviyesine göre yapılan kategorize üniversite mezunlarının deprem esnasında bir şey yanında hedef küçülteceğini söyleme oranı yüzde 83 oldu. Lise mezunlarında bu oran yüzde 75 iken, lise altı eğitim durumlarında oran yüzde 57'ye kadar düştü.