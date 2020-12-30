Hayat tarzlarına göre 'deprem hazırlık' araştırması: Dindar, muhafazakar ya da modern; toplumun yüzde 81'i depreme hazırlıklı değil

T24 Haber Merkezi

KONDA’nın hazırladığı Deprem Raporu Aralık 2020 toplumun depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu ortaya koydu. Buna göre toplumun yüzde 81'i depreme hazırlıklı olmadığını söylüyor.

Araştırma bazı sorulara yanıt verenleri hayat tarzlarına göre 'modern', 'geleneksel muhafazakar' ve 'dindar muhafazakar' olarak ve eğitim seviyesine göre kategorize etti.

64 il, 251 ilçede 1697 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre kişilerin hayat tarzlarına göre afet planı olduğunu söyleyen modernlerin oranı yüzde 14 iken, geleneksel muhafazakarların oranı yüzde 10 ve dindar muhafazakarlarda afet planı olma oranı yüzde 7 olarak açıklandı.



Deprem için hazırlıklı olmadıklarını söyleyenlerin oranını KONDA yüzde 81 olarak açıkladı. Araştırmaya göre doğal afetler halinde ailece uygulanacak afet planı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 89.



Modernlerin ve dindar muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranları yüzde 20 iken gelenekler muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranı yüzde 15.



KONDA'nın verileri katılımcıların hayat tarzlarına göre kategorize ettiği verilerde afet planı olduğunu söyleyen modernlerin oranı yüzde 14 iken, geleneksel muhafazakarların oranı yüzde 10 ve dindar muhafazakarlarda afet planı olma oranı yüzde 7 olarak açıklandı.



Eğitim seviyesine göre afet planı olma oranını üniversite mezunlar için yüzde 15, lise mezunları için yüzde 13 olarak açıklayan KONDA lise altı eğitim seviyesinden mezunların afet planı olma oranını yüzde 8 olarak aktardı.



Deprem için hazırlıklı olmadıklarını söyleyenlerin oranını KONDA yüzde 81 olarak açıkladı. Araştırmaya göre doğal afetler halinde ailece uygulanacak afet planı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 89.Modernlerin ve dindar muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranları yüzde 20 iken gelenekler muhafazakarların depreme hazırlıklı olma oranı yüzde 15.KONDA'nın verileri katılımcıların hayat tarzlarına göre kategorize ettiği verilerde afet planı olduğunu söyleyen modernlerin oranı yüzde 14 iken, geleneksel muhafazakarların oranı yüzde 10 ve dindar muhafazakarlarda afet planı olma oranı yüzde 7 olarak açıklandı.Eğitim seviyesine göre afet planı olma oranını üniversite mezunlar için yüzde 15, lise mezunları için yüzde 13 olarak açıklayan KONDA lise altı eğitim seviyesinden mezunların afet planı olma oranını yüzde 8 olarak aktardı.