KONDA ilk Koronavirüs araştırmasının sonuçlarını açıkladı; toplum bilgi sahibi mi, açıklamalara güveniyor mu?

KONDA ilk Koronavirüs (COVID-19) salgını konusunda yaptığı saha araştırmasını açıkladı. Buna göre toplumun yüzde 45'i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumların yeterli önlem aldığına ve topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyor.

7-8 Mart tarihlerini arasında yapılan araştırmanın sonuçları toplumun yüzde 97'sinin Koronavirüs'ün ne olduğu konusunda duyuma sahip olduğunu gösteriyor. Yüzde 86,5’i virüsün nasıl yayıldığını ve yüzde 85’i de tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini biliyor.

Buna rağmen toplumun yüzde 55'i sadece yapılması gerekenleri yapıyor.

KONDA'nın bir diğer bulgusu da Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının Koronavirüs konusunda yaptıkları açıklamaların toplumdaki algısıyla ilgili...

Buna göre "toplumun yüzde 45’i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının Koronavirüs'e karşı yeterli önlem aldığına ve yine yüzde 45’i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyor."

KONDA'nın bulgulardan yola çıkarak yaptığı tespit şöyle:

Riskin ne olduğu ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiği bilinmekte ve

fakat toplumun yarıya yakını pratikte bu tedbirleri almamakta veya

uygulamamaktadır.

-Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak da devlet kurumlarına olan

güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu

anlaşılmaktadır.

- Virüs ve salgının ne olduğuna dair bilgi amaçlı çabadan daha çok tedbirlerin

uygulanması amaçlı çabaların yoğunlaştırılması ve hatta sorumlu olduğumuz

alanlarda tedbir amaçlı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi daha yararlı

olacaktır.

-Salgına karşı güvenli ortamı sağlamanın yolunun çalışanların, katılımcıların, yani

tüm paydaşların arzulu ve gönüllü gayretlerinin ön koşul olacağından hareketle

güven ortamının sağlanması, şeffaflık, açıklık ilkelerinin esas alınmasının elzem

olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.