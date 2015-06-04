KONDA araştırmasına göre tek parti iktidarı da, koalisyon da bıçak sırtında!

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin yüzde 41, HDP’nin 12,6 oranında seçmen desteğine sahip göründüğü son araştırmaları ertesinde "AKP bu oy oranıyla 270 milletvekili de alabilir, 278 de alabilir” dedi. Partilerin her ildeki oy oranlarının yanı sıra yurt dışı oylarının Türkiye geneline nasıl yansıyacağının da kritik olduğuna dikkat çeken Bekir Ağırdır, “Son dakikaya kadar heyecanla beklenecek bir durum var” ifadesini kullandı.

7 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçime yönelik son araştırmasının sonuçlarını abonelerine ileten ve internet sitesinde duyuran KONDA, yüzde 99 güven aralığında hata payını yüzde 2,4 koyarak şu tahminleri duyurdu: AKP yüzde 41, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 14.8, HDP yüzde 12.6 ve diğer partiler yüzde 3,8.

KONDA araştırmasından çıkan sonuçlar, 7 Haziran için hazırlanan seçim simülasyonlarına uygulandığında AKP, 270-280 dolayında milletvekili çıkarabiliyor. Tek parti iktidarı için TBMM üye tamsayısının (550) salt çoğunluğu olan 276 ve üzeri milletvekili gerekiyor. KONDA'nın tahmini tutarsa, 7 Haziran'da çok küçük yüzdeler, seçimden tek parti ya da koalisyon iktidarı çıkmasında rol oynayacak.

Milletvekili dağılımı hakkında T24’e konuşan Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarına ilişkin kritik noktaları şöyle açıkladı:

“7 Haziran gecesi başlarken aşağı yukarı 450-480 milletvekilinin dağılımını (Meclis’teki toplam sandalye sayısı 550) anlarız, ama gecenin bir saatine kadar heyecanla bekleyeceğiz. Çünkü oyların illere dağılımını, yurt dışı oylarını ve yurt dışı oylarının illere nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. AKP bu oy oranıyla (KONDA’nın araştırmasında çıkan oy oranlarını kastediyor-T24) 270 de alabilir, 278 de alabilir. Son dakikaya kadar heyecanla beklenecek bir durum var.”

“Ben 47 milyon civarında geçerli oy bekliyorum. Yaklaşık 1 milyonu bulan yurt dışı oyları, 2 puan demek. Bu barajı etkileyecek bir puan ve milletvekili sayılarını ne kadar etkileyeceğini kestiremiyoruz, çünkü ‘84 ilde, 4 parti var ve eşit güce sahipler’ gibi bir durum yok. Lokal yoğunlaşmalar var. Her ildeki dengelerin nasıl oluşacağını bilmiyoruz.”

Son sıradan kazananlar ve il dinamiği

“2011 seçimlerinde 47 AKP’li, 23 CHP’li, 10 MHP’li, 5 HDP’li son sıradan kazanmıştı. Bu kişiler o ilin listesinde son sıradan girmişti ve 24 tanesi o ildeki yüzde 3’ün altındaki bir farkla seçilmişti. Bir ilde 5 bin oy AKP’den MHP’ye veya MHP’den AKP’ye kaydı diye milletvekillinin yeri değişebilir.”

Yurt dışı oyları nasıl yansıyacak?

“Yurt dışından gelen oylar illerdeki toplam geçerli oyun içinde, örneğin İstanbul’daki geçerli oyun oranı ve partilerin yurt dışı oyları içindeki oranları göz önünde bulundurularak yansıtılacak. Dolayısıyla bu yansıtma, gecenin bir saatinden sonra, illerin toplam oyu ve partilerin illerdeki dengesi ortaya çıktıktan sonra belli olacak.”

7 Haziran’da ‘Oy değil, boy verenler’ olacak mı?

Katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak “7 Haziran’da seçime katılımın yüzde 88 mertebesinde olacağını” söyleyen KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 74 oranındaki katılım nedeniyle çıkan ve çok sayıda seçmenin tatilini keserek oy vermeye gitmemesine gönderme yapan “boy verenler” tartışmasının bu seçimde yaşanmayacağını düşündüklerini söyledi.