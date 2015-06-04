KONDA 7 Haziran seçimleri için son araştırmasını duyurdu, işte sonuçlar

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 7 Haziran Pazar günü yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için son araştırma sonuçlarını abonelerine bir mektupla iletti.

KONDA'nın, yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,4 olarak duyurduğu araştırmasına göre, AKP yüzde 41, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 14.8, HDP de yüzde 12.6 oy oranlarında görünüyor.

Seçime katılımın yüzde 88 mertebesinde olacağı tahmin edilen ve yurt dışı seçmenlerin oylarının hesaba katılmadığı belirtilen araştırmada diğer partilerin oy oranı yüzde 3.8 düzeyinde.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA Araştırma Şirketi, 30 ile bağlı 126 ilçe 202 mahalle ve köyde 3 bin 543 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayalı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

KONDA'nın abonelerine gönderdiği ve kurumsal internet sitesinde (konda.com.tr) yayımladığı ( 4 Haziran 2015) araştırma sonuçlarına ilişkin mektup aynen şöyle: