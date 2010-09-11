-KONCUK: NERESİNİ TUTSANIZ PİSLİK SIÇRIYOR ADANA (A.A) - 11.09.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son günlerde sadece KPSS'de değil, birçok sınavda kopya çekildiği yönünde tartışmaların yaşandığını belirterek, ''Öyle bir pisliğin içine çomak sokmuşuz ki neresini tutsanız üzerinize pislik sıçrıyor'' dedi. Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliğince düzenlenen bayramlaşma töreninde, KPSS ile ilgili önemli günlerin yaşandığını, son 20 günde gündemi sınavlarda kopya, soru dağıtılma iddialarının oluşturduğunu belirtti. Bu konuda delilleriyle Türk Eğitim Sen'in açıklamalarda bulunduğunu, buna rağmen bazı çevrelerin bunları ısrarla reddettiğini anlatan Koncuk, ''Biz söyledikçe millet reddetti. Hatta YÖK Başkanı bizi yalancılıkla suçladı'' dedi. Koncuk, tüm karşı iddialara rağmen, soruların sınavdan 5 gün önce e-posta yoluyla gönderildiğinin belirlendiğini, e-posta sahibi kişinin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Ortaya çıkan ''skandalın'' KPSS ile sınırlı kalmadığını ifade eden Koncuk, şöyle devam etti: ''Ne olursa olsun, biz çocuklarımızın geleceğini çalanlara göz yummayacağız. Biz her zaman doğruları yapmaya, söylemeye namzet olduk. Sayın Başbakan, '70-80 puanın altında alanları atayamıyoruz. O zaman öğretmenlikte nitelik sıkıntısı yaşanır' diye açıklama yapıyor. Birileri söylemiyor herhalde, KPSS öğretmen niteliğini belirleyen sınavlar değil. Bir İngilizce öğretmeni neden KPSS'de matematik çözüyor. İleride ne işine yarayacak. Ayrıca eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 43 puanla Van'da öğretmen atadı. Bunları hangi nitelikle atadı?'' Koncuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, KPSS adaylarının mağduriyetini giderebilmesi için 30 bin öğretmen atamasını 70 bine çıkarması gerektiğini savunarak, ''Öğretmenlerimizin mağduriyetlerini öyle önleyebiliriz. Mademki 133 bin 300 öğretmen ihtiyacı var. Madem ki 70 bin boş kadro var, bunu kullanalım'' diye konuştu. Koncuk, ortaya çıkan olayların ardından YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın da sorumlu davranmasını ve gereğini yapmasını istedi. Koncuk, konuşmasının ardından, gazetecilerin sorusu üzerine, sınavların ÖSYM'den alınıp, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlanmak istenmesini son derece yanlış ve tehlikeli bulduğunu ifade ederek, ''MEB kadar siyasallaştırılmış bir kurumun yapacağı sınava bu ülkede güven duyacak, çok az sayıda insan vardır. ÖSYM her ne kadar birçok eksiği tespit edilmiş bile olsa, yapısı korunmalı, adı değiştirilebilir. Bu yapı önümüzdeki yıllara taşınmalı. Asla bu sınavları MEB yapmamalıdır'' diye konuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın, soruların ortam dinlemesiyle çalınmış olabileceği yönündeki iddialarına da değinen Koncuk, şöyle devam etti: ''ÖSYM Başkanı, üç sorunun eksik olduğunu, onun da şemalı olduğu için yüksek sesle okunmadığını, bundan dolayı da ortam dinlemesiyle soruların çalınmış olabileceğini söyledi. Yanılıyor. Sınavdan önce gönderilen e-postada dört soru eksik. Üç tanesi şekil, bir tanesi metin sorusu. Metin sorusu neden yok o halde, ÖSYM Başkanı'nın açıklaması gerekir. Hatta gönderilenlerin içinde bir şekil sorusu daha var. O soru verilmiş. Ortam dinlemesiyle o sorunun şeklinin izah edilmesi mümkün değildir.''