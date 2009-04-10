Koncuk eğitimcilere seslendi

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Eğer toplum, milletimizin geleceğiyle ilgili bir uyanış yaşayacaksa, bir sorumluluk yaşadığını hissedecekse, bunu bütün toplum kesimlerine hissettirecek olanlar eğitim çalışanlarıdır" dedi.



Koncuk, Türk Ocağı Aydın Şubesi'nde Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi üyelerine yönelik olarak düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sendikalarının, insanları aldatmadığını ve kimseyi kandırmak için değil, gerçek sendikacılık yaptıklarını söyledi.



Sendikaların, sivil toplum örgütü olduğunu kaydeden Koncuk, şunları söyledi:



"Hem üyelerinin hak ve menfaatlerinin mücadelesini yapıp, hem de içinde yaşadığı topluma olan sorumlulukları gereği, ülkenin milli problemlerini, toplumumuzun hassasiyetlerini de dile getirmek, tüm sivil toplum örgütlerinin görevi olmalı. Biz sadece Türk eğitim çalışanlarına hitap ediyoruz sanılmamalı. Biz, bu ülkedeki vatandaşların yaşadığı problemlerin, eğitim çalışanlarını da çok yakından ilgilendiren problemler olduğuna inanıyoruz. Hatta, eğitim çalışanları tarafından bu sorunlar çok daha fazla önemsenmelidir. Çünkü eğitim çalışanları toplumun önderleridir. Öğretmenlerimizin idrak edemediği problemleri, toplumun hangi kesimi idrak edebilir, kavrayabilir? Eğer toplum, milletimizin geleceği ile ilgili bir uyanış yaşayacaksa, bir sorumluluk yaşadığı hissedecekse, bunu bütün toplum kesimlerine hissettirecek olanlar eğitim çalışanlarıdır."



Koncuk, sendika üyelerinin toplumun geleceğiyle ilgili olarak ciddi sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, "Hem fert olarak, hem sivil toplum örgütü olarak çok ciddi görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu görevi yerine getirebilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu

