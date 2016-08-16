Konak'taki ölümlü trafik kazasından sonra kaçan sürücü aranıyor

İzmir’in Konak ilçesinde 10 gün sonra evlenecek olan 26 yaşındaki Ecem Haliloğlu ile teyzesi 60 yaşındaki Lütfiye Yurdaer’e çarparak ölümlerine neden olan otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp kaçtı. Kazadan hemen sonra kask kamerasından görüntü alan bir motosikletlinin, bu anları sosyal medyaya yükledi. Kaza anından ya da sonrasında yeni görüntülerin olabileceğini düşünen kız kardeş Hatice Arıcı, "Acımız çok büyük. Katilin bulunmasında etkili olabilecek tüm bilgileri hukukla paylaşmamız adına bize bildirmeniz ve katilin asla teselli olamayacak olsak da cezasını çekmesi dileklerimizle" yazısıyla, Ekşisözlük üzerinden yardım çağrısı yaptı.

Geçen perşembe günü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yürüyen evlilik hazırlığı yapan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Güney'in haberine göre, otomobilin sürücüsü ise kaza sonrasında araçtan inip kaçtı. Sürücü polisin aramalarına rağmen bulunamadı.

Motosiklet sürücü tesadüfen çekmiş

Kaza yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün, kask kamerasıyla tesadüfen çektiği gürüntüleri sosyal medya hesabından yayınlaması, kaçak sürücünün bulunması için Ecem’in ailesine yeni bir umut oldu. Bu görüntüleri inceleyen ve kendi sosyal medya hesabından paylaşan Ecem’in kız kardeşi Hatice Arıcı, aynı platformdan sürücünün bulunması için yardım çağrısında bulundu.

"Katille beddualarım hiç durmayacak"

Ekşisözlük hesabından, ruhsat sahibinin bulunduğunu fakat olay anındaki sürücünün kim olduğunun hala belirlenemediğini yazan Ecem Haliloğlu’nun kızkardeşi Hatice Arıcı paylaşımında şunları kaydetti:

"10 Ağustos gecesi İzmir Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kardeşimi ve teyzemi kaybettiğim trafik kazasıdır. Tramvay çalışmaları nedeniyle aydınlatmaları çalışmayan sahil yolunda, ışıklardan karşıya geçen kardeşim Ecem Haliloğlu ve teyzem Lütfiye Yurdaer’e kaldırıma bir adım kala annem ve diğer teyzemin gözleri önünde nereden geldiği anlaşılmayacak hızda gelen 06 DM 4333 plakalı beyaz bir otomobil çarpmıştır. Saniyeler içinde kapıyı açıp, arabayı da bırakıp kaçan sürücü henüz bulunamamıştır. Esas umudumuz o saatlerde bu plakalı arabayı kullanan sürücüyü gören, o civarda elinde kamera kaydı olan, tarif edebilecek birilerine ulaşabilmek. Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile tesadüfen çektiği ve Youtube’a koyduğu olay sonrası videoya erişebildik. O saatte oralarda olan, balkonundan olayı gören tüm görgü tanıklarının bizimle iletişime geçmesini diliyoruz. 10 gün sonra düğününü yapacağımız kardeşimi ve teyzemizi telli duvaklı uğurladık. Acımız çok büyük. Katilin bulunmasında etkili olabilecek tüm bilgileri hukukla paylaşmamız adına bize bildirmeniz ve katilin asla teselli olamayacak olsak da cezasını çekmesi dileklerimizle.Allah tüm ailemize, tüm sevenlerimize sabırlar versin. Güzelciklerimi benden alan katile beddualarım hiç durmayacak."