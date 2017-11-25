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Konak'ta, kadına şiddete karşı afişler asıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Başkan Sema Pekdaş tarafından yönetilen Konak Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırladığı afişler dikkat çekti

25 Kasım 2017 19:11

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Başkan Sema Pekdaş tarafından yönetilen Konak Belediyesi\'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırladığı afişler dikkat çekti.
İzmir\'in merkez ilçesi Konak\'ta, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' için afişler asıldı. Sema Pekdaş tarafından yönetilen Konak Belediyesi tarafından hazırlanan afişlerde \'Şiddet sadece fiziksel değildir\' sloganı öne çıktı. Afişte yer alan fotoğraflarda, kadın portrelerinin ağız kısımlarında internette arama bölümü yer alıyor. Burada \'kadın dediğin\', \'kadından\', \'kadının\' başlıklı kelimeler arandığı görülüyor. Bu kelimelere karşılık arama motorunda hazır olarak \'Kadın dediğin ağırbaşlı olacak\', \'Kadın dediğin; kahkaha atmayacak\'; \'Kadın dediğin; gece sokağa çıkmayacak\' gibi kadınların kendi hayatları ile vermesi gereken kararların sorgulandığı görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise \'Kadından futbolcu olur mu?\', \'Kadından hakim olur mu?\', \'Kadından yönetici olur mu?\' gibi kadınların toplumsal iş bölümünde bütün meslekleri yapabilme hakkına rağmen sorgulanmasına vurgu yapılıyor. Afişteki bir diğer fotoğrafta ise \'Kadının şahitliği sayılır mı?\', \'Kadının miras hakkı var mı?\', \'Kadının oy hakkı var mı?\' gibi kadınların eşit ve adil bir zeminde bütün sosyal ve siyasal haklara sahip olmasına rağmen sorgulanması eleştiriliyor. Sosyal medyada kısa zamanda büyük ilgi gören afişler, ayrıca kentin farklı noktalarındaki billboard\'larda da yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

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