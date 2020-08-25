Konak’ta KHK’lı 745 işçinin hakları verilecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarla bir araya geldi. Batur, belediyede KHK’lı olarak çalışan 745 işçinin haklarının verilerek, belediye şirketine geçiş sürecinin tamamlanacağını açıkladı.

BirGün'de yer alan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir süredir sürece dair yazı beklendiğini anımsatan Batur, “Bakanlıktan yazı gelir ya da gelmez, sorumluluğu üzerime alıyorum” diyerek, KHK’li çalışanların haklarının verileceğini duyurdu. Batur, “Benim de sizden bir isteğim var; çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz. Konak’a, Konak Belediyesine söz gelmeyecek şekilde hizmet üreteceğiz. Ben de bu konuda size güveniyorum. Bundan sonra da aynı dayanışma ruhuyla çalışacağız ve Konak’ı en güzel yere getireceğiz. Hepinize, ailelerinize, belediyemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Haberin ardından işçilerle salgın nedeniyle halay çekemediği için üzgün olduğunu da dile getiren Batur, vaka sayılarının giderek arttığına da dikkat çekti. Tüm çalışanlardan sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmelerini isteyen Batur, çalışanlardan evlerinde, yakınlarında vaka çıktığında, ilgili birimlerine mutlaka bildirmelerini de istedi.