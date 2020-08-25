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Konak’ta KHK’lı 745 işçinin hakları verilecek

25 Ağustos 2020 16:03

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, KHK’lı olarak çalışan ve belediye şirketine geçiş süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen 745 işçinin haklarının verileceğini açıkladı.

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