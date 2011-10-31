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Magazin

Konak 'Deprem beni ilgilendirmiyor' sözünü yalanladı

Volkan Konak'ın, magazin muhabirlerine 'Deprem beni ilgilendirmiyor' dediğine ilişkin iddialara yalanlama geldi.

31 Ekim 2011 02:00


T24 - Volkan Konak'ın, magazin muhabirlerine 'Deprem beni ilgilendirmiyor' dediğine ilişkin iddialara yalanlama geldi.


Ünlü şarkıcı Volkan Konak önceki akşam Arnavutköy’de dostlarıyla yemek yedi. Bir ara yemeği bırakıp dışarı çıkan Konak, çorap satan kızla çiçekçiye 100 TL bahşiş verdi.


Gecenin sonunda gazetecilere, “Ben sanatçı değilim, müzisyenim, sorularınızı sanatçılara sorun” diyen ünlü şarkıcının, “Van’daki depremzedeler için bir yardım projesinde yer alacak mısınız?” sorusuna, “Deprem beni ilgilendirmiyor” dediği iddia edildi.



Menejerinden açıklama


Bu iddialar üzerine Dipnot.tv'de yer alan habere göre  Volkan Konak'ın menajeri bu haberlerin yalan olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Eğer öyle bir şey olsaydı, 2 Kasım'da Şişli Belediyesi'nin organizasyonuyla yapılacak olan ve aralarında Yavuz Bingöl , Zülfü Livaneli gibi türkücülerin de bulunduğu Van için yardım konserinde yer almazdı. Bu haberlerin tümü yalan..."



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