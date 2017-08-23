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Spor

Konak Belediyespor'dan moralli start

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Grubu maçlarına ev sahibi Martve'yi 5-0 yenerek başlayan Konak Belediyespor, moral buldu

23 Ağustos 2017 14:44

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN\'ın başkenti Tiflis\'te düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Grubu maçlarına ev sahibi Martve\'yi 5-0 yenerek başlayan Konak Belediyespor, moral buldu.
Rakibini Kader (2), Sevgi (2) ve Esra\'nın golleriyle mağlup eden İzmir temsilcisi, ilk maçlar sonucunda liderlik koltuğuna oturdu. Gruptaki diğer mücadelede ise Litvanya temsilcisi Gintra, Slovakya ekibi Partizan Bardej\'i 4-0 mağlup etti. Temsilcimiz, grup maçları sonucunda ilk sırayı elde edecek takımın adını son 32 turuna yazdıracağı Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde cuma günü saat 18.00\'de Partizan Bardej\'le karşılaşacak.

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