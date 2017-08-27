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Spor

Konak Belediyespor tur peşinde

İZMİR, (DHA)- ÜLKEMİZİ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Konak Belediyespor, eleme grubundaki son maçında yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Litvanya ekibi Gintra ile karşı karşıya gelecek

27 Ağustos 2017 17:33

İZMİR, (DHA)- ÜLKEMİZİ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde temsil eden Konak Belediyespor, eleme grubundaki son maçında yarın Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'te Litvanya ekibi Gintra ile karşı karşıya gelecek. David Petriashvili Stadı\'da Türkiye saati ile 16.00\'da başlayacak müsabakayı Vesna Budumir (Hırvatistan), Sanja Rodjak Karsıc (Hırvatistan) ve Ketevan Gaipharashvili (Gürcistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Grupta 6 puanla ikinci sırada yer alan mavi beyazlı ekip, kendisiyle aynı puana sahip ve 1 gol averajla lider durumda bulunan rakibini yendiği takdirde son 32 takım arasına adını yazdıracak. Yenilgi ya da beraberlik halinde ise 10 grup içinde en iyi ikinci olarak bir üst tura çıkmaya çalışacak. Daha önce de gruptan çıkmayı başardıklarını hatırlatan Teknik Direktör Ali Alanç, \"Kazanıp, işimizi şanrsa bırakmayacağız\" dedi.

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