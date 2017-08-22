Konak Belediyespor Şampiyonlar Ligi'ne süper başladı: 5-0

İZMİR, (DHA)- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Konak Belediyespor, 1. Grup ön eleme turu ilk maçında Gürcistan\'ın Martve takımını 5-0 yenmeyi başardı.

Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'te oynanan müsabakanın 33\'üncü dakikasında Cosmina ile gol perdesini açan mavi beyazlılar, 35\'inci dakikada yeni transferi Kader ile farkı 2\'ye çıkardı. Sevgi 41\'inci dakikada skoru 3-0\'a getirirken, temsilcimiz soyunma odasına rahat bir şekilde girdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Konaklı kızlar, 54\'üncü dakikada yine Sevgi\'nin ayağından bir gol daha buldu. Mücadelede son sözü 90+3\'te Kader söyledi ve İzmir ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı. Konak Belediyespor, gruptaki diğer maçında 25 Ağustos Cuma günü Slovakya\'nın Partizan Bordajov takımı ile karşılaşacak. 28 Ağustos Pazartesi Litvanya temsilcisi Gintra\'yla kozlarını paylaşacak Konak, grubu lider tamamladığı takdirde adını son 32 turuna yazdıracak.