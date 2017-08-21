Konak Belediyespor Avrupa arenasında

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde 5 sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen Konak Belediyespor, yarın Şampiyonlar Ligi ön eleme grubunda ilk maçına çıkacak.

Mavi beyazlılar, Gürcistan\'da gerçekleşen grup elemelerindeki ilk maçta ev sahibi Martve takımı ile karşı karşıya gelecek. Mikheil Meskhi-2 Sahası\'ndaki müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00\'da çalacak.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kızların başarılı sonuçlar alacağına inandığını belirterek, \"Konak ve İzmir\'in kadınlarının gücünü, kadınların Türkiye\'yi her alanda olduğu gibi futbolda da en iyi şekilde temsil ettiğini göstermek istiyoruz. Üst üste beşinci kez şampiyon olduk. Bu başarı önemli bir başarıdır ve bu başarının devamının gelmesini istiyoruz. Bu kez Avrupa\'da güzel sonuçlar alarak ülkemize moral sağlayacağız\" dedi.

Kulüp Başkanı Zeki Günen\'de gruptan çıkıp son 32 turuna kalacaklarını söyledi. Üst üste kazanılan 5 şampiyonluğun bu yıl uğur getireceğine inandığını dile getiren Günen, \"Avrupa\'da ülkemizi gururla temsil edeceğiz. Beş yıldır kaybetmediğimiz şampiyonluğumuzu Avrupa\'da taçlandırmak istiyoruz. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Başarılı olacağımıza inanıyoruz\" dedi. Teknik Direktör Ali Alanç da kadroya yeni katılan isimlerin kısa sürede takıma adapte olduğunu söyledi. Alanç, \"Bu yıl gruplardan çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takım olarak başarıya kilitlenmiş durumdayız\" dedi.

Konak Belediyespor gruptaki diğer maçlarda 25 Ağustos Cuma günü Slovakya\'nın Partizan Bordajov, 28 Ağustos Pazartesi ise Litvanya\'nın Gintra takımı ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren ekip tur atlayacak.

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