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Spor

Konak Belediyespor Ataşehir'e karşı

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor yarın takipçisi Ataşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak

02 Aralık 2017 15:28

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor yarın takipçisi Ataşehir Belediyespor\'la kozlarını paylaşacak. Atatürk 1 No\'lu Yan Saha\'da Özge Kanbay\'ın yöneteceği karşılaşma saat 11.00\'de başlayacak.
Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, son 5 sezonu şampiyon tamamladıklarını belirterek, \"Bu sezon da lige çok iyi başladık. Ataşehir Belediyespor önemli rakiplerimizden biri. Sahamızda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Kızlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaktır\" ifadelerini kullandı. 

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