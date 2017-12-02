Konak Belediyespor Ataşehir'e karşı

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor yarın takipçisi Ataşehir Belediyespor\'la kozlarını paylaşacak. Atatürk 1 No\'lu Yan Saha\'da Özge Kanbay\'ın yöneteceği karşılaşma saat 11.00\'de başlayacak.

Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, son 5 sezonu şampiyon tamamladıklarını belirterek, \"Bu sezon da lige çok iyi başladık. Ataşehir Belediyespor önemli rakiplerimizden biri. Sahamızda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Kızlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaktır\" ifadelerini kullandı.