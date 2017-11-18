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Spor

Konak Belediyespor Antalya'da terleyecek

İZMİR, (DHA) Kadınlar Futbol 1

18 Kasım 2017 15:44

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Futbol 1. Ligi ilk hafta maçında evinde Trabzon İdmanocağı\'nı 10-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan lider Konak Belediyespor, yarın 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Yeşilbayır Stadı\'nda Sedef Kıranoğlu\'nun yöneteceği müsabaka saat 12.00\'de başlayacak.
Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, Antalya\'dan da galibiyetle döneceklerini söyledi. Alanç, \"Sezona flaş bir skorla başladık. Son 5 sezonun şampiyonuyuz. Bu sezon da en iyi performansı sergileyeceğiz\" yorumunu yaptı.  

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