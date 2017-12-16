Konak Belediyespor-Amed Sportif: 3-1

İZMİR,(DHA) - KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde son 2 maçını berabere tamamlayarak liderlik koltuğunu kaybeden Konak Belediyespor, konuk ettiği Amed Sportif\'i 3-1 yenerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. İlk yarıyı Peritan ve Fatoş\'un golleriyle 2-0 önde bitiren mavi-beyazlılarda son golü Razva kaydetti. Teknik direktör Ali Alanç, Cansu, Cosmina ve Ester gibi as futbolcuları oynatmadığını belirterek, \"Amed Sportif önünde gençlerden kurulu bir kadroyla mücadele ettik. Bu galibiyet bizi kendimize getirdi. Gençlerimizi gösterdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum\" diye konuştu.