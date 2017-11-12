Konak Belediyespor 10-0 galip

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde üst üste 5\'inci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Konak Belediyespor, 2017-2018 sezonuna da müthiş bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasında Atatürk 1 No\'lu Yan Saha\'da Trabzon İdmanocağı\'nı konuk eden mavi-beyazlılar rakibini 10-0 yendi. İlk yarıyı Esther\'in 2, Cosmina ve Kader\'in golleriyle 4-0 önde kapatan Konaklı kızlar ikinci devrede 6 gol daha buldu. Kader ikinci 45 dakikada 5 gol atarken, son sayı ise Cosmina\'dan geldi. Sezona flaş bir skorla başladıklarını belirten Teknik Direktör Ali Alanç, \"Kızlarımız kaldıkları yerden devam ediyor. Lige güzel başlamak her zaman iyidir. Bu sezon yine şampiyonluk için en iddialı ekip biz olacağız. Futbolcularımı tebrik ediyorum\" dedi.