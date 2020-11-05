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Konak Belediyesi'nde deprem nedeniyle boşaltılacak hizmet binası sayısı 3'e yükseldi

05 Kasım 2020 10:55

İzmir'deki depremin ardından yapılan teknik inceleme sonucu boşaltılmasına karar verilen Konak Belediyesi'ne ait hizmet binası sayısı 3'e çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basmane'deki ikinci hizmet binası ile Konak’taki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bloklarında hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün bulunduğu binada teknik inceleme yapıldı. Binaların kapatılmasına karar verildi.

SGK Blokları'ndaki Konak Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasıyla, burada hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezine taşınacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinin iki hafta içerisinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde faaliyete geçmesi bekleniyor. Konak Belediyesinin Basmane semtindeki birinci hizmet binası, deprem nedeniyle 2 Kasım'da kapatılmıştı.

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