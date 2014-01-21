Komutanların görev süresi uzatılıyor!

Hükümetin TBMM'ye gönderdiği kanun tasarısına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuvvet komutanları, tuğ, tüm ve korgenerallerin yaş haddi olan 65 yaşına kadar görevde kalabilecek. Tasarı kanunlaşırsa, mevcut bazı komutanların görev süreleri uzatılabilecek.

Mevcut TSK personel yasasında, kuvvet komutanlarının görev süreleri 2 yılla sınırlanıyor, istenmesi halinde sadece bir yıl uzatma yapılabiliyordu.

Hükümetin TBMM’ye getirdiği tasarıda ise, kuvvet komutanlarının iki yılık görev sürelerinin, 65 olan yaş haddine kadar uzatılmasının önü açılıyor.

Hükümetin verdiği “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılasına Dair Kanun Tasarısı”nın ilgili 30. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“926 sayılı kanunun 49. maddesinin (b) bendine göre, rütbe miktarlarındaki genel toplam aynı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanı’nın teklifi Askeri Şura’nın kararı ile Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral rütbe kontenjanlarında değişiklik yapılabilmektedir. Madde ile, Türk Sişahlı Kuvvetleri’nin teşkilat yapısında meydana gelen değişikliklere paralel olarak Korgeneral-Koramiral rütbe kontenjanlarında da değişiklik yapılmasına, ayrıca Kuvvet Komutanlarının görev sürelerinin birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilmesine imkan tanınmaktadır.”

Hulusi Akar, 3 yerine 4 yıllık Kara Kuvvetleri Komutanı olabilecek

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’ın haberi şöyle:

Yasa değişikliği mevcut 3 kuvvet komutanını da etkileyebilecek. Eğer hükümet isterse, yaşları müsait olan mevcut kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının, görev süreleri Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Başbakan'ın onayı uzatılabilecek.

Mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar 1952 doğumlu. Akar, 2013 yılında bu göreve atandı. Mevcut sistemde Akar'ın görev süresi, bir yıl uzatılsa dahi, 2016'da bitecekti. Oysa bu değişiklikle Orgeneral Akar, 2017'ye kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kalabilecek. Bu durum, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in 4 yıl olan görev süresi, sonradan uzatılsa bile, Akar'ın Genelkurmay Başkanı olmasının önünü kesmeyecek.

Başka bir ifadeyle, Genelkurmay Başkanlığı'nda yaş haddi 67. Mevcut Genelkurmay Başkanı Özel, bu göreve 2011 yılında 61 yaşında getirildi. Normal koşullarda dört yıllık görev süresi sonunda Özel'in, 2015'te, yaş haddine gelmeden emekli olması mümkün. 2015'te Özel 65 yaşında oluyor. Görev süresi iki yıl uzatılırsa, 2017'de emekli olacak. Hulusi Akar da, bu tarihte, kuvvet komutanlığı için yaş haddini doldurmuş olacak. Ancak Genelkurmay Başkanlığı için, hala iki yıl süresi bulunacak.

Deniz ve Hava’nın da görev süresi uzayabilecek

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de, 2013'de bu görevlere getirildiler. Bostanoğlu 1953, Öztürk 1952 doğumlu. Yani iki komutanın da, istenmesi halinde, kuvvet komutanlığındaki görev süreleri uzatılabilecek.

Jandarma Genel Komutanı’nın durumu

Ancak 2013'te Jandarma Genel Komutanı olarak atanan 1950 doğumlu Orgeneral Servet Yörük, bu düzenlemeden yararlanamıyor. Yörük, ancak Genelkurmay Başkanı Özel normal görev süresi olan 2015'te emekli edilirse ve kendisi Genelkurmay Başkanlığı'na atanırsa, iki yıl da Genelkurmay Başkanı olarak görev yapabilecek. Ancak TSK'daki teamüller çerçevesinde genellikle Kara Kuvvetleri Komutanları Genelkurmay Başkanı olarak atanıyor.

Tuğ, tüm ve korgenerallere erken terfi ya da emeklilik yolu

Hükümetin TBMM'ye gönderdiği yasa tasarısında, TSK'nın üst kademe yönetimi etkileyecek bir başka unsur ise, tuğ, tüm ve korgenerallere, mevcut sisteme göre, daha erken terfi ya da daha erken emeklilik olasılığının getirilmesi.

Mevcut sistemde, tuğ, tüm ve korgenerallik rütbelerinde bekleme süresi 4'er yıl. Generallerin bir üst rütbeye terfi edip etmeyecekleri 4. yıllarına rast gelen Yüksek Askeri Şura toplantısında ele alınıyor.

Hükümetin getirdiği yeni tasarı ile, generallerin durumunun ele alınmasının süresi, 3. yıla çekilebilecek.

Böylece, tuğ, tüm ve korgeneral rütbesindeki askerler, bu rütbedeki 3. yıllarında YAŞ değerlendirmesine girip, erken emekli edilebilecek, ya da erken terfi edebilecekler.

Üç rütbede, YAŞ değerlendirmesinin bir yıl erkene çekilme olasılığı, bir askerin orgeneral rütbesine, mevcut sistemden 3 yıl daha erken gelmesinin de önünü açabilecek.