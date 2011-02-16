'Komutanlardan intikam alınıyor'

T24

'Sanal darbe'



'Sahte mağdur'



'Kan kusturuyor'



'Müfteri başbakan'





'Mısır densizliği'



'Yeni bir tezgâh'



'Son gruptan ‘BALYOZ’lar'



Bahçeli, “Sözde darbe iddiaları doğrultusunda tutuklananlar içinde Güneydoğu’da terörle amansız bir mücadele sergileyen emekli ya da muvazzaf askerlerin de bulunması, aklımıza bu değerli şahsiyetlerden intikam alındığı hususunu getirmektedir” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:“Türkiye’de asker kişilerin mahkeme önüne çıkarılması manidardır. AKP, hezimetlerini gizleyebilmek için sanal bir darbe karşıtlığına soyunmuştur. Mısır’da askeri vesayete sesini çıkarmayanların, ülkemizde güya darbe karşıtı tutum takınmaları ikiyüzlülüğün dışa vurumudur.AKP’nin seçimler yaklaşırken yeniden sahte mağdur rolü oynamak için TSK’yı darbeci olarak gösterme çabaları çok çirkindir. AKP’nin el altından TSK’ya karşı malum mihraklarca birlikte yürüttüğü psikolojik operasyona bir an önce son verilmeli, Mehmetçiği siyasete çekme çabaları sonlandırılmalıdır. TSK’yı ‘kâğıttan kaplan’ olarak değerlendirilenler ile ‘Futbol topu gibi oynarlar’ diyenler ellerini ordudan çekmelidir. Orduyu demokrasi karşıtı gibi göstermek kimsenin karanlık hesaplarını aklamaya yetmeyecektir.Başbakan koruma ordusuyla saltanat sürmekte, geçtiği yerlerde tıpkı Sakarya’da olduğu gibi mutat işlerini yaparken apar topar yere yatırılıp zalimce sorgulanan vatandaşlarımıza rastlanmaktadır. Başbakan’ın yönetimi Türkiye’ye kan kusturmakta, kavganın zehri iktidar eliyle her tarafa şırınga edilmektedir.Geçmişin pisliğini temizlediklerini söyleyen müfteri Başbakan, en büyük pisliği ve iğrençliği yandaşlarıyla birlikte oluşturmuştur. Biz bu dönemin kirlerini hem arındıracağız hem de bunun müsebbiplerinin burunlarından bir bir getireceğiz. AKP markalı vurgun çetelerini adalete teslim edeceğiz.Mısır konusunda ABD ile aynı dili konuşan AKP’nin, kendi dışındaki ülkelere yönelik demokrasi temennisinin nasıl karanlık olduğu açıklık kazanmıştır. Başbakan’ın baskının kaybettiğini, demokrasinin kazandığını söylemesi tam bir zihni iflas ve akıl tutulmasıdır. Burada demokrasinin kazandığını söylemek densizliktir ve çarpıklığın daniskasıdır. AKP’nin kirli çamaşırları Ortadoğu’da etrafa saçılmıştır. Darbecilere haddini bildirme beyanlarının ne kadar ahlaksızca bir kandırmacadan ibaret olduğu netlik kazanmıştır. Küresel destekten mahrum olmamak uğruna atmayacağı iftira, söylemeyeceği yalan ve girmeyeceği iş birliği ağı yoktur.Başbakanın Kıbrıs hükümetini ekonomik baskı altına alarak çalıştırmamak ve sonucunda siyasi tabloyu değiştirmek için hangi zorlamalara yöneleceğini kestirmek güçtür. Yarattığı pankart krizi sonrası, Ankara’ya kimleri davet ederek baş başa görüştüğüne bakıldığında, yeni bir tezgâh içine girdiğini gösteren işaretler yoğunlaşmaktadır.”MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz tutuklamaları konusunda çok sert açıklamalar yaptığı grup toplantısını, seçim çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 23’üncü dönemin sonuncusu yaptığını ilan etti. 18-19-20 Şubat tarihleri arasında Mersin’de temaslarda bulunacak olan Bahçeli, grup konuşmasında şöyle dedi: “Parti olarak önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarına daha çok ağırlık vereceğiz. Ancak Meclis çalışmalarına katkı sağlamayı da ihmal etmeyeceğiz. Bağda olacağız, bahçede bulunacağız, tarlalarda gelincikler gibi açacağız. Camide, cemevinde, çarşıda, pazarda, dükkânlarda aziz vatan evlatlarıyla buluşacağız.”