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Komutanlardan Balyoz tutuklularına bayram ziyareti

Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay ile birlikte cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü komutanları ziyaret etti

16 Ekim 2013 16:38

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Balyoz davasında cezaları onanan hükümlüleri cezaevinde ziyaret etti. Bayramın birinci günü yapılan ziyarette Akar'ın yanında Birinci Ordu Komutanı ve Ege Ordu Komutanı da vardı.

Orgeneral Hulusi Akar, cezaevine Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar ile birlikte gitti.
Komutanlar Yargıtay’ın cezalarını onadığı muvazzaf subaylarla görüştü.

Orgeneral Akar'ın yanı sıra Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay da askeri cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü komutanları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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