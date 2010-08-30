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Politika

KOMUTANLAR TEBRİKLERİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A)

30 Ağustos 2010 13:24

-KOMUTANLAR TEBRİKLERİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile kuvvet komutanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.      Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Şeref Salonu'nda düzenlenen tebrik töreninde, Orgeneral Koşaner ve kuvvet komutanları kutlamaları kabul etti.  Orgeneral Koşaner ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay konuklarla tokalaştı.  Orgeneral Koşaner ve kuvvet komutanlarını; TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YÖK üyeleri, DSP Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, orgeneraller, oramiraller, bürokratlar ve yabancı askeri ataşeler ile diğer bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri tebrik etti.

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