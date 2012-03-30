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Politika

Komutanlar TBMM’de mobbing sorularını yanıtladı

Polis ve astsubay çocuklarına karşı bir ayrımcılık yapılıyor mu?

30 Mart 2012 22:42

-ANKARA

 

Hülya Karabağlı

 

TBMM Dilekçe Komisyonu Alt Komisyonu, “mobing” (psikolojik yıldırma-bezdirme), fiziksel şiddet ve ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle harp okulundan atılan öğrencilerin tek tek isim vererek şikayetçi  oldukları komutanları dinledi. Harp Okulu’ndan alt komisyon toplantısına,  Kara Harp Okulu’nda görevli 1 binbaşı, 4 yüzbaşı 5 üsteğmen 1 rehabilitasyon uzmanı ve bir öğrenci katıldı. Sabah 10’da başlayan toplantı öğleden sonra saat 17.00’de bitti.

 

‘TSK’da emir ve yönergenin dışına çıkılmaz'

 

At komisyon  AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın başkanlığında uzun bir mesai yaptı.  İddia sahibi öğrencinin adını verdiği komutanla tek tek görüşüldü.  Komutanlar ilişiği kesilen öğrencilerin iddialarına” Bunların hiç biri doğru değil” yanıtı verdi. “TSK’da  her şey emir ve yönerge ile yürütülür. Bizim bunların dışında bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Bu talimatların dışına çıkarak herhangi bir öğrenciye ayrımcılık yapmamız şiddet uygulamamız, ayrı bir eğitim vermemiz mümkün değildir”

 

Bazı komutanlardan ‘sorgu’ sitemi

 

Komutanlardan bazıları, bu tür muameleye maruz kalamarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.  ‘Sorguya çekildikleri’ vurgusu yapıldı. Bir çok komutan,  ‘Şimdi , öğrencilerimizle beraber olmak varken  burada sorguya gelmiş gibi olduk’  dedi.

 

‘Neden bir buçuk litre su içmeleri önemlidir?’

 

Alt komisyon, her komutana öğrencinin iddiasına göre sorular yönlendirdi. Ayrımcılıktan  fiziksel şiddete  kadar her  şey soruldu.  Bazı örnekler şöyle:

-Neden bir buçuk litre suyu çabuk içmeleri önemlidir?

-Güneş altında tek ayak üstünde bekletmek, yemek ve su içmek için yetersiz zaman vermek, genele uygulanan davranışlar mıdır? Yoksa seçilen bazı öğrencilere mi uygulanmaktadır?

-Neden suyu hızlı içmeleri, çam yaprağı toplamaları önemlidir?

-Muhafazakar isminin ayrımcılık nedeni olduğunu düşünüyor

-Kendi isminin muhafazakar bir isim olduğunu düşündüğünden, böyle uygulamalara muhatap olduğunu düşünüyor. Siz ne dersiniz?

-Dilekçeler neden standart, neden öğrenciler ayrılma gerekçelerini tam olarak ayrı bir formatla hazırlayacakları dilekçelerle yazamıyorlar?

-Öğrencilerin hemen hepsi belirleyici sınavlardan önce ciddi fiziksel eğitimlere tabi tutulduklarını , dolayısıyla pilotluk eğitimi sınavlarından umdukları başarıyı gösteremediklerini iddia ediyorlar. Ne söylemek istersiniz?

 

‘Polis ve astsubay çocuklarına ayrımcılık  yapılıyor mu?’ 

 

-Polis ve astsubay çocuklarına karşı bir ayrımcılık yapılıyor mu?

-Ayrılanlar arasında polis ve astsubay çocuklarını çok olmasını nasıl açıklarsınız?

-Amfilerde başarılı ve başarısız öğrenci ayrımı yaptınız mı?

-Mağdur olduğunu söyleyen öğrencilerle ilgili genel kanaatiniz nedir? Gerçekten mağdur edilmiş olabilirler mi?

 

'12  saatte ‘tren nöbeti’ var mı?'

 

-Her saat içerisinde 12 şer dakikalık tren nöbetleri hakkında bir malumatınız var mı?

-Ankara’daki  geçici süre içerisinde (İntibak öncesi katılım) tam olarak neler yapılıyor? Eğitim olmamasına rağmen neden öğrencilerden bazıları  hep eğitime tabi tutulduklarını söylüyor? Yoksa sadece bir kısım öğrenci mi ayrılarak eğitime tabi tutuluyor?

-Bölük komutanı olarak size ruhen çöküntü, (mobing) şikayeti ile bir öğrenci gelse ne yaparsınız? Ayrılma talebi ile karşınıza gelen bir öğrenciyle ilgili prosedürü mü uygularsınız yoksa vazgeçirmeye mi çalışırsınız?

-Gece hiç uyumadan eğitime devam etme, yapılması imkansız görevlerin verilerek, başaramayınca öğrencileri cezalandırarak sınırlarının denenmesi, yıldırılması, öğrencileri aşırı derecede yorma, fiziksel zarar görmelerine sebep olacak şekilde eğitim ya da ceza uygulamaları  kamp sürecinin doğal bir parçası mıdır? Eğer bu tür eğitimler yok ise öğrenciler bu konuda nasıl ağız birliğine varabildiler?

-Bu öğrenciler çok başarılı oldukları halde  neden ayrılma kararı aldılar?

 

‘Şok mangası eğitimi  yaptırdınız mı’

 

- Şok mangası  eğitimi uyguladığınız,  ayrılması için baskı yaptığınız  doğru mu?

-Sivil kıyafetlerle eğitim yaptırdınız mı? Gece uyumasına izin vermemek, binlerce kez ‘çök kalk’, ‘ördek yürüyüşü’, ‘ komando dansı’, yaptırmak gibi  uygulamalarda ‘başaramazsınız giderseniz’  tarzında tehditlerde bulundunuz mu?

 

'Sıcak asfaltta süründürdünüz mü?' 

 

-Öğrencilerin bölüğün karşısında çıkarılıp azarlanması normal bir cezalandırma yöntemi midir?

-Dikenlerin arasında süründürmek,  sıcak asfaltta süründürmek ve şınav çektirmek  gibi uygulamalar yaptınız mı? 

 

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