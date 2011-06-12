-KOMUTANLAR OY KULLANDI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, oyunu Çankaya İlköğretim Okulu'nda kullandı. Oy kullanacağı okula eşi Nurdan Koşaner ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Orgeneral Koşaner, basın mensuplarının yoğun ilgisi arasında 1124 nolu sandığın olduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Orgeneral Koşaner ile eşi Nurdan Koşaner, nüfus cüzdanlarını görevlilere verdi. Daha sonra oylarını kullanan Orgeneral Koşaner ve eşi, okuldan ayrıldı. Orgeneral Koşaner okuldan ayrılırken bazı vatandaşlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. -DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL YİĞİT Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, oyunu Çankaya İlköğretim Okulu'nda kullandı. Okula eşi Pınar Yiğit ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Oramiral Yiğit, 1129 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gitti. Burada nüfus cüzdanlarını sandık görevlilerine veren Oramiral Yiğit ve eşi, oy kullanılan kabinlerin dolu olması nedeniyle kısa süre bekledi. ''Hayırlı olsun'' diyerek oyunu sandığa atan Oramiral Yiğit ve eşi, daha sonra okuldan ayrıldı. -HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL AKSAY, Sivil plakalı araçla oy kullanacağı okula gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ve eşi İclal Aksay, 1129 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını veren Orgeneral Aksay ve eşi daha sonra kabinlerin arkasına geçerek oylarını kullandı. Oy işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlilerine teşekkür eden Orgeneral Hasan Aksay ve eşi, daha sonra okuldan ayrıldı. -ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖZKÖK Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, oyunu İzmir'in Urla ilçesinde kullandı. Sabah saatlerinde eşi Özenç Özkök ile Urla EGİAD İlköğretim Okulu'na gelen Özkök, 1102 numaralı sandığa oyunu attı. Oyunu kullanmasının ardından sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Özkök, seçim ile ilgili ''hayırlısı olsun'' dileğinde bulundu. -ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI GÜREŞ Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ile eşi Efser Güreş ise oyunu Ankara'da kullandı. Karayolları Genel Müdürlüğü Misafirhanesi'nde 1144 numaralı sandığın bulunduğu bölüme giden Güreş ve eşi, oylarını kullandıktan sonra misafirhaneden ayrıldı. -EMEKLİ ORGENERAL TOLON Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile eşi Rabia Ayla Tolon da oylarını Ankara'da kullandı. Karayolları Genel Müdürlüğü Misafirhanesi'nde 1148 numaralı sandıkta oylarını kullanan Tolon ve eşi, daha sonra misafirhaneden ayrıldı.