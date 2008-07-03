Komutanlar çekyatta sabahladı

Beş ayrı ilde eşzamanlı olarak yapılan 6. dalga Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınanların İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, emekli Tümamiral İlker Güven, ATO Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ilk gece nezarete konulmadı ve komiserlerin odasındaki çekyatlarda sabahladı. Dün avukatlarıyla görüşen zanlılar, neyle suçlandıklarının söylenmediğini anlattı.

Eski Jandarma Genel Komutanı ve ADD Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tümamiral İlker Güven, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, ATO Başkanı Sinan Aygün, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, Halka ve Olaylara Tercüman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Büyükçelebi, emekli Binbaşı ve yazar Erol Mütercimler ile Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın da aralarında bulunduğu 23 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutuluyor.



Türlü ve pilav yediler

Ancak ilk gece 5 kişi nezarete konulmadı. Emekli generaller Eruygur, Tolon, Güven ile Sinan Aygün ve Mustafa Balbay, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu C Blok’taki 4. katta, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin odasında kaldı, buradaki çekyatlarda yattı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk gece gözaltındakiler için polisevi ve bir restorandan türlü, pilav ve cacıktan oluşan yemek getirildi. Generallere ayrıca karpuz ikram edildi. Sabah kahvaltısı olarak da çayla birlikte peynir, siyah zeytin ve küçük kutular halinde reçeller verildi.

Gözaltındaki isimlerden Sinan Aygün’ün tansiyon rahatsızlığı olduğu, o nedenle ilaçlarını aldığı öğrenildi. Duş almak isteyenlere de imkân sağlandı.



Üç şube çalışıyor

Ankara’daki aramalarda el konulan bir minibüs dolusu evrak, bilgisayarlar ve bir pompalı tüfek dün saat 05.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Ergenekon soruşturmasını 3 farklı şube işbirliği içinde yürütüyor. Operasyon Organize ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yapılırken, ele geçirilen hard disk ve evraklar Bilişim Şube Müdürlüğü’ndeki uzmanlar tarafından inceleniyor.



Avukatlarıyla görüştüler

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesindeki C Blok içinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonun ikinci gününde zanlılar avukatlarıyla görüştürüldü. Yoğunluk nedeniyle avukatlar, randevu verilerek ve sırayla içeri alındı. Suçlamaların içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadığından, avukatlar sadece müvekkillerinin sağlık durumu ve isteklerini dinledi.

Büyükçelebi’nin avukatı Deniz Ketenci, müvekkilinin neden gözaltına alındığını henüz bilmediğini söylediğini dile getirdi. Ketenci, müvekkiline kelepçe takılmasına ilişkin olarak da, “Herhalde polislerin bir tasarrufu olsa gerek” değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, gözaltında olduğu basına yansıyan ADD Maltepe İlçe Başkanı Dursun Ali Toraman, “Gözaltına alınmadım” dedi.







