Komutanlar, Baydemir'le tokalaşmadı

Diyarbakır'daki 19 Mayıs töreninde 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu ve Korgeneral Rasim Arslan, Belediye Başkanı Osman Baydemir ile tokalaşmadı





Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aşırı sıcaklara rağmen çoşku içinde kutlandı. DTP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, törenlerde Atatürk'ü selamladı İstiklal Marşı okudu.



Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.Törene ilk olarak DTP'li Büyükşehir Beledile Başkanı Osman Baydemir, Merkez Sur İlçe Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Zülküf Karatekin geldi. DTP'li Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran ise törene katılmadı.





Törende Vali Hüseyin Avni Mutlu, Baydemir ile tokalaşırken, 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu ve 2'inci Havva Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan tokalaşmadı. DTP'li Osman Baydemir, belediye adına çelenk koyduktan sonra Atatürk heykeline selam durup, İstiklal Marşı'na eşlik etti.



Polis koleji öğrencilerinden kolbastı



Diyarbakır'daki kutlamalar Atatürk Stadyumu'nda devam ederken törenler aşırı saçaklara rağmen coşku içinde geçti. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin "Kolbastı" oyunu büyük ilgi gördü. Polis okulu öğrencilerinin tekvando gösterisi ise dikkatle izlendi. Öğrencileri, sokak gösterileri, toplumsal olaylar ve diğer olaylara karşı aldıkları eğitimleri gösterilerilerde başarıyla uyguladı.



Törenlerde geçişleri ayakta selamlayan Baydemir'e bir grup öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e "Osman ağbe bize el salla" diye seslendi. Törenin ardından askerler kışlalarına dönerken, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Hepimiz Türk milletinin emrindeyiz" dile slganlar attı. (dha)



