Komutan: 'Sen benim kızımın üstünü nasıl ararsın'

T24 - Samsun’da Asarcık Çok Programlı Lisesi’sinde edebiyat öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Özgül G. 11 Ocak’ta sınavda kopya çekip çekmediklerini öğrenmek için bir kaç öğrencisini ayağa kaldırarak üstlerini aradı. Öğretmenin üzerine aradığı öğrencilerden Dilara Y. bu durumu İlçe Jandarma Garnizon Komutanı olan babası Fuat Y.’ye anlatınca kıyamet koptu. Fuat Y., Asarcık Kaymakamı’na giderek durumu bildirdi.





İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Sezek’in de bulunduğu ortamda Fuat Y., “Hocam heralde biz bölük komutanı olduğumuzdan başımıza böyle olaylar geliyor. Ama ben bundan sonra makamımı kullanacağım” dedi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle





‘Okulu başınıza yıkarım’



Öğretmen Özgül G., görüşmeyi şöyle anlattı: “Fuat Y. bana, ‘Biz bir şey yapmıyorsak aciziyetimizden değil. Bu okulu hepinizin başına yıkarım. İstersem sana burada öğretmenlik yaptırmam. Yapamayacaksın da.’ diyerek tehditte bulundu. Daha sonra kızı Dilara yanımıza gelince babası kızının sırtını sıvazlayarak ‘sen ilçe Jandarma Komutanı’nın kızısın. Gerekirse bunu söyleyip kendini aratmayacaksın. Kimse seni arayamaz. Sen de kim olduğunu bil dedi. Konuşmalar üzerine uzlaşma ortamı sağlanamayacağını anlayınca müsaade isteyerek oradan ayrıldım”





Soruşturma açıldı



Baba Y. daha sonra gidip “Öğretmenin izinsiz üst araması” yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç edebiyat öğretmeni hakkında “Gözetim altındaki kişiye kötü muamele” suçundan soruşturma başlatıldı. Kavak Cumhuriyet Savcılığı‘nda 26 Ocak’ta ifadesi alınan edebiyat öğretmeni Özgül G., “Kopya çekip çekmediğini öğrenmek amacıyla Dilara’yı da ayağa kaldırarak üstünü aradım. Pantalon ceplerine, süveterinin iç kısmına ve gömlek üzerinde bulunan cebine elle yoklamak süretiyle baktım. Kopya kağıdı bulamayınca yerine oturttum. O sınav başka öğrencileri de aradım. Dilara derslerinde başarılı bir öğrencidir. Kopya çekip çekmediğinden emin olmak için bunu yaptım. Onu rencide edecek hiç bir harette bulunmadım” dedi.





Öğretmen de şikayetçi oldu



Hakkında öğrencisinin üstünü aradı diye “Gözetim altındaki kişiye kötü muamele suçundan soruşturma başlatılan edebiyat öğretmeni Özgül G. kendisini tehdit ettiği iddiasıya garnizon komutanı Fuat Y. hakkında şikayetçi oldu.



