Komutan dayağı sakat bıraktı!

Konya'nın Çumra İlçesi'nde oturan Veli Can, Jandarma Komanda olan oğlu Mustafa Can'ın, acemi birliğinde dayak yüzünden belinden rahatsızlandığı ve gerekli tedavinin zamanında yapılmadığı iddia etti. Veli Can, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Konya'nın Çumra İlçesi'nde oturan 20 yaşındaki Mustafa Can, geçen mayıs ayında vatani görevini yerine getirmek için Manisa Kırkağaç Jandarma Komanda Er Eğitim Komutanlığı'nda er olarak askerlik görevine başladı. Acemi eğitiminin bitmesine 1 ay kala, komutanı Uzman Çavuş M.Ö. tarafından sopayla dövüldüğünü iddia eden Mustafa Can, revirde 3 gün kaldığını ve basit bir tobbi müdahalenin ardından taburcu edildiğini iddia etti.

Ağustos ayında memleketine dağıtım iznine geldikten sonra hala belindeki ağrının devam etmesi üzerine Konya Askeri Hastane'ye gittiğini belirten Mustafa Can, "Buradaki doktorlar beni usta birliğime gittiğimde, oradaki askeri hastanelerde tedavi olabileceğimi söyleyip geri gönderdi" dedi.

Usta birliği için Kilis Elbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittiğini ifade eden Can, "Buradaki komutanlarıma durumu anlattım. Hatay ve Gaziantep'deki askeri hastanelere gittim. Ama tanı koymayıp, beni gönderdiler. Ağrılarım şiddetli bir şekilde devam edince, komutanım beni tedavi olmam için memleketime izine gönderdi. Ekim ayı başında yine Konya Askeri Hastane'ye gittim. Burada zincir kemiğinde birden fazla kırık ve disk kayması tanısı koydular. Tedavi olmam için Etimesgut Askeri Hastane'ye sevk edildi. Buradaki doktorlar birliğimden sevk edilmem gerektiğini belirtim, beni geri gönderdi. Tekrar Konya Askeri Hastane'ye gittim. Bu seferde Meram Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Orada da aynı tanı kondu. Bir süre hastanede kaldım. İlaçlı tedavim devam ediyor ve 1 ay rapor aldım" diye konuştu.

'Fidan gibi gitti, iki büklüm geldi'

Oğlunu vatanı koruması için askere gönderdiğini belirten Veli Can ise, şunları söyledi: "Çocuğumun tedavisinin yaptırılmasını istiyorum. Çocuğum mağdur oldu. Kim suçluysa hakkında davacıyım. Çünkü fidan gibi gönderdiğim çocuğum iki büklüm geldi. Yetkililerin bu olayı takip etmesini istiyorum. Kim yaptıysa cezalandırılsın. Benim çocuğum mağdur olduysa, başka askerler mağdur olmasın. Oğlumu vatan için gönderdim iki büklüm geldi."dedi.

Babası suç duyurusunda bulundu

Veli Can, hem oğlunun tedavisi yapılmadığı hem de döven komutanı hakkında, başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da konu ile ilgili inceleme başlattıklarına dair cevap geldiğini belirtti.

Anne Zade Can da, "Allah'a şükür fidan gibi büyüttüm oğlumu. Davulla zurnayla askere gönderdim. Ben oğlumu gündelik işe giderek büyüttüm. Ben oğlumun sağlığına kavuşmasını isterim" diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.