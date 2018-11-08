Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde 189 yıl önce taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.

Uzun Mehmet\'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi\'nde bulunan \'Uzun Mehmet\' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Uzun Mehmet’in yaşayan en yaşlı akrabası Mehmet Ali Altan katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Uzun Mehmet\'in kömürü bulmasının ardından ülke ekonomisinin en önemli enerji kaynağının kömür olduğunu söyledi. Bugün ise taşkömürü üretiminin gerilediğini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

\"Bugün Türkiye ekonomisi cari açık ve dış borç sorunları ile boğuşuyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu, en az sayıdaki işçiyle en düşük üretimini yapıyor. Bölgedeki Kardemir, Erdemir ve enerji santralleri ithal kömür kullanıyor. Türkiye’nin yılda 35 milyon ton taşkömürüne ihtiyacı var. Türkiye taşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcıyor. Oysa havzamızda üretilmeyi bekleyen 1 milyar 500 milyon ton taşkömürü rezervi var. Biz üretmek istiyoruz, üreteceğimiz kömürün alıcısı var. İşsiz insanlarımız var. En azından bu bölgede kurulmuş Kardemir ve Erdemir için koklaşabilir taşkömürü üretme sorumluluğumuz var.\"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da Uzun Mehmet Anıtı’nın restorasyonu ve kömür üretim bölgesi Armutçuk ile ilçe merkezinin arasındaki ulaşımı kolaylaştırıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uzun Mehmet\'in şehrin önemli bir kimliği olduğunu ifade eden Uysal, \"İpekyolu derler, altın yolu derler, bir sürü yol tarif ederler. Bu da buradan başlayan bir yolculuk olacak. Buna Uzun Mehmet’in veya kömüre giden yol olarak tarif edebiliriz. Önümüzdeki yıllarda bir şehrin hikayesi yoksa, o şehirler geride kalacak. Bizler ilçemizde hızlı hareket edip, şehre kimlik kazandırmak açısından bu kömüre yolculuğu anlatacağız. Madenci şehitleri aileleri için ofis yolu üzerinde bir madenci evi yaptık. Bu yolculuk oradan başlayacak ve Uzun Mehmet Anıtı\'na gelecekler. Kestaneci mahallesinde bir evini veya canlandırmasını yaparak, arkasından dökme köprüsünden geçerek Köseağzı’na gideceğiz. O havzada kömürün bulunuşunu anlatacak simgeler, etrafında da bir yaşam alanı yaratacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Ören İlkokulu Öğrencisi Gülseren Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce düzenlenen yarışmada birinci olan \'madenci\' konulu şiirini okudu. Tören, dereceye giren diğer öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI