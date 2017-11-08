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Ekonomi

Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde taşkömürünü 188 yıl önce bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı

08 Kasım 2017 18:07

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde taşkömürünü 188 yıl önce bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.
Uzun Mehmet\'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi\'nde bulunan \'Uzun Mehmet\' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediyesi Başkan Vekili Ayhan Atay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Akut Manioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş katıldı. Anıta çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Uzun Mehmet\'i saygıyla andıklarını söyledi. Madenciliğin uzmanlık istediğini anlatan Demirci şöyle dedi:
\"1960\'lı ve 1970\'li yıllarda yılda 5 milyon ton taşkömürü üreten ve ülkemiz ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan bölgemiz, 1990\'lı yıllardan sonra hızla geriledi. \'Yeni dünya düzeni\', \'Küresel ekonomi\' dediler ve biz bölgede bulunan Erdemir ile Kardemir\'e kömür veremez hale geldik. Zonguldak ve Türkiye, üretim ekonomisinden uzaklaştıkça, yani ithalat teşvik edildikçe dış borçlarımız hızla arttı. 2002 yılında yaklaşık 130 milyar dolar olan dış borcumuz, 2016 yılında 400 milyar doları aştı. Aynı dönemde TTK\'da çalışan işçi sayısı 16 binlerden 8 binin altına, üretim ise 2 milyon 500 bin tonun altına indi. Zonguldak göç verdi, Türkiye borçlandı.\"
Demirci, bu zor durumdan torba yasalarla çıkış arandığını ifade ederek, \"Ancak bize ölümü dayatan politikaları doğru bulmuyoruz. Yeraltı maden işletmeciliği uzmanlık ister. Biz bunu bedel ödeyerek öğrendik. Gündemde olan torba yasa tasarısının 58\'inci maddesine karşı çıktık. Madenci kardeşlerimizin, maden ocaklarında yapığı uyarı eylemi dikkate alındı. Ankara\'da yetkililerle görüşmelerimiz oldu. Meclis\'teki görüşmelerde 58\'inci maddede düzenleme yapılacak ve bizim çalıştığımız sahalardaki mevcut durum aynen devam edecek.\"
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Uzun Mehmet\' konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

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