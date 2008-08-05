Kömürü AKP dağıttı borcunu vatandaş ödeyecek

ANKARA - Seçim dönemlerinde özellikle varoşlardaki seçmene kömür ve gıda yardımı yaparak oy toplamakla eleştirilen AKP hükümeti, son 5.5 yılda yaklaşık 6 milyon ton kömür dağıttı. Dağıtılan kömürün değeri 1 milyar 86 milyon 958 bin YTL’ye ulaşırken, TKİ devletten 78 milyon 558 bin YTL alacaklı bulunuyor.

?Seçim dönemlerinde özellikle varoşlardaki seçmene kömür ve gıda yardımı yaparak oy toplamakla eleştirilen AKP hükümeti, son 5.5 yılda yaklaşık 6 milyon ton kömür dağıttı. Dağıtılan kömürün değeri 1 milyar 86 milyon 958 bin YTL’ye ulaşırken, TKİ devletten 78 milyon 558 bin YTL alacaklı bulunuyor. MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın soru önergelerini yanıtlayan Enerji Bakanı Hilmi Güler ise kömür dağıtımı nedeniyle TKİ’nin görev zararı bulunmadığını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 2007 yılında Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmelerinden dağıtılan kömür miktarıyla ilgili MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın ve son 5 yılda TKİ tarafından Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Fonuna, valilik ve kaymakamlıklara teslim edilen kömür miktarına ilişkin MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in soru önergelerini ayrı ayrı yanıtladı.

-5 YILDA EN ÇOK KÖMÜR SEÇİM YILINDA DAĞITILDI-

Enerji Bakanı Hilmi Güler, MHP’li Çelik’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2003- 2007 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Fonu’na, valiliklere ve kaymakamlıklara teslim edilen kömür miktarları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre, 2003 yılında varoşlarda, 89 milyon 439 bin 498 YTL değerinde 662 bin 719 ton kömür dağıtıldı. 2004 yılında bu rakam neredeyse iki kat artarak 1 milyon 46 bin 931 tona ulaştı. Dağıtılan kömür miktarının değeri de 163 milyon 959 bin 946 YTL’ye ulaştı. 2005 yılında 229 milyon 312 bin 196 YTL değerinde toplam 1 milyon 318 bin 590 ton kömür dağıtımı yapıldı. 22 Temmuz seçimlerinden bir yıl önce dağıtılan kömür miktarı 1 milyon 262 bin 390 ton olurken, dağıtılan kömürlerin değeri de 241 milyon 175 bin 915 YTL’yi buldu.

Güler’in verdiği bilgiye göre, genel Seçimlerin yapıldığı 2007 yılında ise Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan toplam 1 milyon 490 bin 930 ton kömür dağıtıldı. Dağıtılan kömürün değeri ise 316 milyon 845 bin 609 YTL oldu. 2008 yılının ilk beş ayında yardıma muhtaç ailelere dağıtılan kömür miktarı 215 bin ton olurken, değeri de 46 milyon 225 bin YTL oldu. Bakan Güler’in verdiği rakamlara göre, son 5.5 yılda dağıtılan kömür miktarı 5 milyon 978 bin 47 ton olurken, maddi değeri de 1 milyar 86 milyon 958 bin 121 YTL’yi buldu.

-TKİ 78 MİLYON 558 YTL ALACAKLI-

Bakan Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Fonu’na verilen kömürlerin bedellerinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Hazine tarafından ödendiğini belirtirken, Mayıs 2008 itibariyle TKİ’nin 78 milyon 558 bin 721 YTL alacaklı durumda olduğunu bildirdi. Bakan Güler, TKİ’nin alacağının 46 milyon 225 bin YTL’sinin 2008 yılına, 32 milyon 323 bin 721 YTL’sinin de 2007 yılına ait olduğunu kaydederken, soru önergesinde dile getirilen ‘TKİ’nin dağıtılan kömür nedeniyle görev zararının bulunduğu ve lağvedilmesinin gündemde olduğu’ iddiasına ise “TKİ’nin kömür dağıtım faaliyetleri ile ilgili herhangi bir görev zararı bulunmamaktadırö yanıtını vermekle yetindi.

-TTK 2007’DE VERDİĞİ KÖMÜRÜN PARASINI ALAMADI-

Bakan Güler, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın soru önergesine verdiği yanıtta ise TKİ’nin yanı sıra TTK tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, valilikler ve kaymakamlıklara gönderilen kömür miktarı ve tutarıyla ilgili bilgi verdi. Güler’in verdiği bilgiye göre, 2007 yılında TTK tarafından 18 milyon 515 ton kömür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, valilikler ve kaymakamlıklara gönderildi. Dağıtılan kömürün bedeli ise 5 milyon 318 bin 223 YTL oldu. TKİ’nin yaklaşık 33 milyon YTL alacaklı olduğunu kaydeden Bakan Güler, TTK’ya ise hiç ödeme yapılmadığını bildirdi.

