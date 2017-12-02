Kömüre meydan okuyan çevreci yakıt

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Konyaaltı Belediyesi\'nin park bahçe atıklarını sıkıştırarak yakıta dönüştürdüğü \'briketler\', kömürün neden olduğu kirli havanın önüne geçecek. Briketler, dondurucu soğuklarda seralarında yakmaları için çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.

Konyaaltı Belediyesi\'nin atıkların birikmesini önlemek ve aynı zamanda geri dönüşüme kazandırmak için geliştirdiği Biyokütle ve Güneş Enerjisi\'nden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'ndan (BAKA) 1 milyon liralık destek aldı.

BELEDİYENİN GİDERİ AZALDI

Konyaaltı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Bülent Yalçın, ilçelerinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metrekarenin üstünde olduğunu söyledi. Bunun çok önemli miktarda park bahçe atığına neden olduğunu belirten Yalçın, bu atıkların yoğunlukları çok düşük olduğu için taşınmasının oldukça masraflı olduğunu kaydetti. 30 ton kapasiteli bir kamyonla en fazla 3 ton malzeme taşınabildiğine dikkati çeken Yalçın, \"Bunu ortadan kaldırmak için bir proje geliştirdik. Projemiz BAKA tarafından kabul ve destek gördü. 1 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bu parayla tesisi oluşturduk. Belediye sınırları içinde kaynağında ayrı, içine başka bir atık karışmadan toplanan park bahçe atıklarını buraya getiriyoruz\" dedi.

ELEKTRİĞİNİ KENDİ KARŞILIYOR

Öncelikle atıkları öğüttüklerini kaydeden Yalçın, öğütülen bitkisel atıkları nem muhtevası yüksek olması nedeniyle kuruttuklarını aktardı. Presle, kuruyan malzemeyi briket dedikleri temiz, doğa dostu yakıta dönüştürdüklerini anlatan Özgür Bülent Yalçın, şunları kaydetti:

\"Böyle bir sistemin enerji maliyeti önemli. Bir değer üretirken o değerden daha fazla bir harcama yapmak istemezsiniz. Bu nedenle elektrik ihtiyacını karşılamak için sistemin çatılarında 100 kw gücünde elektrik üretim santrali mevcut. Bu sistem sayesinde kullandığımız elektriği güneşten elde ettiğimiz için elektrik gideri yok.\"

TÜRKİYE\'DE ÖRNEĞİ YOK

Yalçın, Türkiye\'de bunun örneğine henüz rastlamadıklarını, örnek teşkil ettiği için de birçok belediyenin projeyi incelemeye geldiğini söyledi. Park bahçe atığına kimyasal ekleme yapmadıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

\"Bu sistemde işlem sırasında hiçbir atık yok. Bir katığı işliyoruz ve ikinci bir atık ortaya çıkmıyor. Kurutma kazanında ısı elde etmek için ürettiğimiz briketleri kullanıyoruz. İşlemin sonunda da yakıt briket ortaya çıkıyor. Çakırlar bölgesinde önemli miktarda sera var. Bu seralarda nadir de olsa don olayı görülüyor. Çiftçiler ürünleri korumak için kömür kullanıyor. Bu kömür bölgede hava kirliliği yaratıyor. Çiftçiler bu briketleri kullandığında hava kirliliğinin önüne geçilecek. Bedelsiz şekilde ihtiyacı olanlara veriyoruz. Saatlik üretim kapasitemiz 120 kilo civarında.\"



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