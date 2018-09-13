Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

Avrupa’nın en fazla karbondioksit yayan linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evleri tahliye operasyonu başladı. Almanya’nın Aachen kenti yakınlarındaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı direnen aktivistler, polis tarafından çıkarılıyor.

Kuzey Ren Vestfalya İmar Bakanlığı, kömüre direnişin sembolü haline gelen Hambach Ormanı’ndaki ağaç evlerin yıkılmasını tebliğ etmişti.

Alman enerji devi RWE’ye ait linyit madeni için 12 bin yıllık ormanın yüzde 90’ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak.

Tahliye gerekçesi yangın

Ormanın sahibi olan enerji şirketi RWE, linyit çıkarmak üzere sonbaharda ağaç kesiminin başlayacağını duyurdu. Yıllardır protesto eylemlerine sahne olan Hambach Ormanı‘ndaki ağaç evlerin kaldırılmasının, çok yükseklere kurulu olmaları ve direnişle karşılaşma ihtimali nedeniyle olaylı geçmesinden endişe edilmekteydi.

Ancak ağaçlardaki barınakların tahliyesine enerji şirketinin mülkiyet hakları ya da ormanın altındaki linyit yatakları değil, ağaç evlerin yangına karşı korunmamış olması gerekçe gösteriliyor. İmar Bakanlığı uzmanlarının yerinde yaptıkları incelemelerde yangına karşı alınan önlemlerin eyalet mevzuatına uygun olmadığı tespit edilmişti.

Mevzuata göre, ağaç tepelerindeki evlerde yangın tahliye merdivenlerinin ve korkulukların olması ve aynı zamanda itfaiye araçlarıyla cankurtaranların ağaçlara kolay ulaşabileceği yolların bulunması gerekiyor. Bakanlık, sakinlerinin can güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle ağaç evlerin derhal kaldırılması gerektiği sonucuna varmıştı.

Asırlık ağaçlar kesilecek

Eylemciler sosyal medya üzerinden Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto eylemlerine destek çağrısında bulunmuşlardı. Hafta sonunda yüzlerce kişi direnişe katılmak üzere ormanlık bölgede toplanmıştı.

Hambach Ormanı iklimin korunması ve kömür santrallerinin kapatılması için başlatılan kampanyanın sembolleştiği yer olarak tanınıyor. Asırlık kayın ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda nesli tehlikede olan ve koruma altına alınan yarasa türleri de yaşıyor. Enerji şirketi RWE linyit santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanabilmesi için ağaçların kesilmesi gerektiğini savunuyor.

Ağaçların kesilmesini önlemek için Almanya’nın bütün eyaletlerinden ve komşu ülkelerden solcu militanların bölgeye geldiklerini duyuran Eyalet İçişleri Bakanlığı geniş güvenlik önlemleri aldı. Hambach ormanlarıyla ilgili anlaşmazlığın, kömür kullanımına nasıl son verilebileceğinin tartışıldığı Kömür Komisyonu’nun çalışmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Eski termik santrallerin devreden çıkarılmasının ormanı kurtaracağını savunan çevre örgütleri, komisyon çalışmaları tamamlanana kadar ağaç kıyımının ertelenmesini talep ediyor.

DW, dpa/AG, BÖ

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