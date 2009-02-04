Kömürden sonra beyaz eşya dağıtımı başladı

Tunceli’de beyaz eşya dağıtımı CHP’li Kılıçdaroğlu ve bağımsız Kamer Genç’in memleketi Nazimiye ilçesinde başladı. CHP, “Bu bir seçim rüşveti ve yatırımıdır” dedi.



Türkiye’de bedava kömür dağıtımı gündemdeki yerini korurken, şimdi de beyaz eşya dağıtımına başlandı. Tunceli’de Valilik tarafından tespit edilen 3 bin 300 aileye dağıtılmak üzere hazırlanan beyaz eşya, kamyonlarla kente getirildi. Dağıtıma ise ilk olarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in memleketi Nazimiye İlçesi'nden başlandı. Nazimiye'de uygun bir yer bulunamadığı için, 5 TIR dolusu beyaz eşyanın depolandığı Nazimiye Spor Salonu, fabrika deposuna döndü.



Tunceli Valiliği ile bağlı 7 ilçe kaymakamlarının düzenlediği ‘Her eve bir beyaz eşya’ projesi kapsamında, saptanan 3 bin 300 aileye dağıtılacak beyaz eşya, kamyon ve TIR'larla kente getirilmeye başlandı. Dağıtıma, Tunceli’nin en küçük ilçesi olan 2 bin 900 nüfuslu Nazimiye ilçesinden başlandı.



Nazimiye ilçesine gönderilen 5 TIR dolusu buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, bilgisayar, şofben ve halı ile mobilya malzemesi, konulacak yer bulunamayınca Nazimiye Spor Salonu'na depolandı. Beyaz eşya yüklü TIR'ların ilçeye gelişi sırasında karlı yollarda rahat yol alabilmesi için, karayollarına ait bir iş makinesi eşlik ederek yolları kardan temizledi.



Kılıçdaroğlu ve Genç’in ilçesi



Nazimiye ilçesi nüfus bakımından Tunceli’nin en küçük ilçesi olmasına rağmen, beyaz eşya dağıtımında en büyük payı alması ise dikkat çekti. Nazimiye dışındaki Tunceli’nin diğer 6 ilçesine beyaz eşya için ortalama 250- 300 bin lira ödenek ayrılmasına rağmen Nazimiye ilçesine 1 milyon liradan fazla ödenek ayrıldığı ileri sürüldü. Beyaz eşyanın yığıldığı Kapalı Spor salonundaki görüntü, beyaz eşya fabrikalarının depolarını anımsattı.



Son dönemlerde AKP’ye karşı yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkaran CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’ye karşı en sert muhalefeti yapan Tunceli bağımsız milletvekili Kamer Genç’in Nazimiyeli olması nedeniyle, AKP’nin bu ilçede belediye başkanlığını kazanmak için yoğun çaba sarf ettiği öne sürüldü.



CHP: Bu bir seçim rüşvetidir



CHP Tunceli İl Başkanı Cemal Özarslan, AKP'nin özellikle Kılıçdaroğlu’nun doğum yeri olan Nazimiye’de seçimi kazanmak ve oylarını büyük ölçüde artırmak istediği için böyle bir yönteme başvurduğunu iddia etti. “CHP il örgütü olarak daha önce de açıklamıştık, bu beyaz eşya dağıtımı kesinlikle bir seçim rüşveti ve yatırımıdır” diyen Özarslan şunları söyledi:

“Bu halk yıllardır yoksullukla mücadele ediyor, ama onuruyla yaşamaya da devam ediyor. Seçim gelip kapıya dayandı ve insanlara 5 milyon TL değerinde beyaz eşya dağıtılıyor. Kimse bunun seçim rüşveti olmadığını iddia edemez. Özellikle Nazimiye ilçesine ağırlık verilmesinin tek nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın bu ilçe doğumlu olmasıdır.” (DHA)

