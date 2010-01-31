T24- Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde ‘buz kente' dönen Ardahan'da çöplükleri dolaşarak kömür toplayan çocukların dramı hayırseverleri harekete geçirdi.













Ardahan'da ilköğretim okulu 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Alican Yılmaz, arkadaşı 8 yaşındaki Serkan Can ile birlikte kent merkezindeki çöplükleri dolaşarak apartmanların kazanlarından boşaltılan yanmamış kömürleri toplarken “Bir bölümünü eve götürüyor bir bölümünü esnafa satıyoruz” dedi.



Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Alican Yılmaz ve arkadaşının dramını öğrenen bir hayırsever aileye hemen 2 ton kömür yardımı yaptı, çocuklara bot ve kaban aldı. Bunu duyan Yılmaz, “Yardımlar için teşekkürler. Artık kömür toplamaktan kurtulduk. Bu kış diğer çocuklar gibi ders çalışıp, oyun oynayacağız” dedi.