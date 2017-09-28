“Kömür teşviklerinden vazgeçilmesinin makroekonomiye etkisi olumsuz olmaz”

Gül Kaba/ İstanbul,28 Eylül (DHA) TÜRKİYE Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etkiyi ve katma değerini vurgulamak amacıyla düzenlenen ve başarılı araştırmaların ödüllendirildiği 5\'inci Baykuş Ödülleri sahiplerini buldu. Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Acar Akademik Baykuş Ödülü\'ne layık görülürken;Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ThinkNeuro CEO\'su Yrd. Doç. Dr. Yener Girişken ve ekibi Baykuş Ödülleri’nde dört ayrı kategoride yedi ödül kazandı.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevil Acar akademik araştırma dalında yarıştıklarını ve Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan ile yazdıkları \'kömür teşviklerinin çevreye etkileri\' konulu makaleyle Akademik Baykuş Ödülü\'nü aldıklarını söyledi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Acar, şunları söyledi:

\"Yarışan makalemiz,Türkiye\'de kömür teşviklerinin çevreye etkileri ve sözkonusu teşviklerin kaldırılmasının olası faydaları ile ilgili bir çalışmaydı. Mevcut durumda kömür sektörüne sağlanandirek transferler, alım garantileri, vergi kolaylıkları gibi çeşitli teşvikler var.Kömür madenciliğine ve kömürlü termik santrallere verilen bu teşvikler kaldırılırsa 2030\'a gelindiğinde Türkiye\'nin hem karbondioksit emisyonlarının, hem de toplamseragazı emisyonlarının kaydadeğer oranda azalacağını bulduk. Bu da analizimize göre 2030 yılında normalde olacağından yüzde 5.4 daha az emisyon demek. Bununla birlikte böyle bir teşvik politikasından vazgeçilmesinin makroekonomik etkileri de olumsuz olmuyor. Kömür teşviklerinden vazgeçmek hem iklim değişikliği ile mücadelenin bir aracı olabilir, hem de ileride bu teşviklerden oluşturulan fonyararlı amaçlar için kullanılırsa, örneğin yenilenebilir enerjiyi geliştirmek veya yeşil istihdam alanları oluşturmak için ayrılırsa, ek faydaları da olabilir. 2018’de yayımlanacak kitabımızda da bu ek faydaları analiz ediyoruz.\"

Büyük markalar ile gelen 7 ödül Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yener Girişken’in CEO’su olduğu ThinkNeuro’ya verildi. Girişken, \"Altın ödülleri aldığımız kategorilerden ilki İçgörülü Baykuş kategorisiydi. Bu kategoride nöro veriye dayanarak derinlerde kalmış tüketici gerçeklerini ortaya çıkaran araştırmalarımızla ödül aldık. Unilever için gerçekleştirdiğimiz BrandNeuro araştırmasıyla Altın Baykuş; Vodafone için hayata geçirilen PositionNeuro araştırmasıyla Gümüş Baykuş aldık.Altın Baykuş aldığımız ikinci kategori, araştırma metodolojisinin yenilikçiliğinin değerlendirildiği İnovatif Baykuş’tu. Bu kategoride, Unilever ile birlikte, ProductNeuro araştırmasıyla altın, Vodafone ile de UsabilityNeuro araştırmasıyla gümüş Baykuş aldık. GfK ile işbirliği yaparak Arçelik için gerçekleştirdiğimiz ConceptNeuro araştırmasıyla ise, bronz Baykuş’a layık görüldük.Marka konumlandırma ve lansman alanındaki araştırmaların değerlendirildiği Vizyoner Baykuş kategorisinde ise, Altın Baykuş’u, Eti için gerçekleştirdiğimiz BrandNeuro araştırmasıyla kucakladık. Son olarak, bir iş sorununu çözmeyi amaçlayan araştırmaların ödüllendirildiği \'Usta Baykuş\' kategorisinde Vodafone içinhayata geçirilen ExperienceNeuro araştırması, Bronz Baykuş’a layık görüldü\" diye konuştu.

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