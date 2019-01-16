T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kömür sobasından zehirlenen anne ve 6 çocuğu, hastaneye kaldırıldı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı

16 Ocak 2019 17:57

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
Torbalı\'nın kırsal Ahmetli Mahallesi\'nde oturan Zeynep Burhankulu (49) ve 6 çocuğundan haber alamayan komşuları, eve gitti. Kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca içeri girdi. Burhankulu ve 6 çocuğunu yarı baygın halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece yakıp, uykuya daldıktan sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zeynep Burhankulu ile çocukları Emine (21), Hatice (19), İhsan (16), Rukiye (13), Hediye (14) ve Arif Burhankulu (11), ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
​Anne Zeynep Burhankulu ve kızı Emine\'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çocukları ile tarım işçiliği yapan Zeynep Burhankulu\'nun eşi İbrahim Burhankulu\'nun, işlediği bir suç nedeniyle bir süredir cezaevinde olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DANIŞTORBALIDHATorbalıAhmetli MahallesiZeynep Burhankulu 49KapıyıZeynep BurhankuluHatice 19RukiyeArif BurhankuluDevlet HastanesiEmineBurhankulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24