Kömür sobası parlayınca korkup, yaşamını yitirdi

T24 - Muğla'da, evlerindeki kömür sobasının parlaması sırasında korkup fenalaşan 21 yaşındaki Türkan Paşalı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Nefes darlığına bağlı kalp krizinden yaşamını kaybettiği belirtilen Paşalı’nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Emir Beyazıt Mahallesi’nde oturan tuhafiyeci İsmail Paşalı, bugün saat 08.00 sıralarında, evlerinde, eşi Türkan ve dört aylık oğlu Ecrin Paşalı’nın bulunduğu odadaki, geceden kapattıkları, kömür sobasının altını açtı. Soba kısa bir süre sonra gaz sıkışması nedeniyle parladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Türkan Paşalı, fenalaştı. Eşinin nefes almakta güçlük çektiğini farkeden İsmali Paşalı, 112 Acil Servis’i arayıp, ambulans istedi.





Solunum yetmezliği ve kalp krizi



Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı Paşalı, Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türkan Paşalı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Solunum yetmezliğine bağlı kalp krizinden öldüğü sanılan Paşalı’nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.





