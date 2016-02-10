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Yaşam

Kömür sobası devrildi; çıkan yangında 1 bebek öldü

Dumandan etkilenen aileden 3 kişi de hastaneye kaldırıldı

10 Şubat 2016 13:32

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde hurda kağıt toplayan ailenin yaşadığı evde, sabah saatlerinde çıkan yangında 15 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan bir kadın ile dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre; Sütlüce Mahallesi, Talip Paşa Sokak'ta saat 8.30 sıralarında yaşanan olayda, kömür sobasının devrilmesi ile yangın çıktı. Evin bir bölümünde bulunan hurda kağıtlar bir anda tutuştu.

Daireden yükselen çığlıklar nedeniyle komşular yardıma koştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Binanın üçüncü katında yaşanan olaya itfaiye yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Dumandan etkilen baba Hasan Taşyurt’un da aralarında bulunduğu üç kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri evden daha sonra ağır yaralı bir kadını çıkardı. Bu arada evde 15 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir hayırseverin bağışladığı evde Hasan Taşyurt’un eşi, kardeşleri, gelini ve çocuklarının da bulunduğu toplam 10 kişinin yaşadığı tespit edildi.

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