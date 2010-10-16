-KÖMÜR SOBASI 1 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Avcılar'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı. Ambarlı Tesisler Yolu Bahçe Sokak 7 numaradaki evine gelen Emrah Yıldız, kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeriye girdi. Emrah Yıldız, dairede annesi Şahinde Yıldız (61) ile babası Bircan Yıldız'ı (70) hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahinde Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Baygın haldeki Bircan Yıldız ise ambulansla Özel JFK Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bircan Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şahinde Yıldız'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.