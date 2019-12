T24 - Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, "Kömür ocaklarını kapatalım. TTK 700 milyon lira zarar ediyor, para cebimizde kalsın. 15 bin işçiye maaşlarını ödeyelim, kalan parayla onlara yeni meslek öğretelim" dedi.





Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen ve 30 madencinin ölümüne yol açan grizu faciasıyla ilgili olarak Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton Taraf gazetesine açıklamalarda bulundu. 30 yıl önce ve sonraki yıllarda Zonguldak kömür madenlerinin kapatılması gerektiğini sıklıkla dile getiren İshak Alaton, geçmişteki teklifini yineledi. Devletin madenleri kapatması gerektiğini söyleyen Alaton, taşeronlar dahil, TTK’da çalışan 15 bin kişiye devletin her ay 800 lira maaş ödemeye devam edip, bu kişilere yeni meslek öğretmesi önerisinde bulunuyor.





Madenleri kapatalım



İshak Alaton, 30 yıl önce Zonguldak’taki madenlere talep olduğunu anlatarak başlıyor sözlerine. Geçmişte yaptığı teklifi ve süreci şöyle aktarıyor: “30 yıl önce Zonguldak’a gittim. Oradaki insanlara, madenlerin kapatılması gerektiğini söyledim. Beni yuhaladılar. Sonra ‘susun dinleyin. Aptalsınız siz. Bu kadar az parayla nasıl yeraltına inip ölürsünüz? Siz deli misiniz?’ dedim. Ve Zonguldak’taki madenlerin kapatılması gerektiğini, buraya balık çiftlikleri kurulabileceğini söyledim. Sonrasında Bartın, Ayancık ve Sinop’ta deniz kenarında araziler kiraladım. Orada balık çiftlikleri kurdum. Çiftliklerde somon yetiştirecektim. Başarısız oldum. Karadeniz sularında somon yetişmiyormuş. Sonra alabalık ve deniz alası yetiştirebildik. Bu balık çiftçiliğinin nasıl yapılacağını o bölgede yaşayan ailelere öğrettik. 20 sene önce yoruldum ve çekildim. Artık gençler yapsın, diye. Aileler balık çiftçiliğini öğrendi, bunun yolunu açtım ve başarılı olduk. Şimdi oradaki aileler balık yetiştiriyor.”





Yazık bu insanlara



30 yıl sonra devlete yeni bir teklifte bulunan ve bu işe kendisinin talip olmadığını belirten İshak Alaton, “Yeniden Zonguldak’ta yeni bir devrim yaratma peşinde değilim. Bu basit bir teklif. Bu insanlar madene inmesinler. Ölmesinler” diyor. Alaton, basit olarak nitelendirdiği teklifi ise şöyle aktarıyor: “Bir madenci ayda ortalama 800 lira maaş alıyor. TTK ve taşeronlar dahil 15 bin kişi çalışıyor. 350 milyon lira harcıyoruz. Her sene TTK 450 ila 500 milyon dolar zarar ediyor. Sokağa atılan ise 700 milyon lira. 15 bin çarpı 800 kere 12 ay eşittir 144 milyon lira. Her ay sonu bu 15 bin kişinin ev adresine 800 liralık çeki yollayalım. Madene de inmesinler. Madenleri de kapatalım. 700 milyon zarar eksi 144 milyon dağıtılan aylıklar eşittir 556 milyon. Devletin cebinde kalan 556 milyon lira ile 15 bin kişiye yeni meslekler öğretelim. 30 yıl önce buna taliptim ama şimdi değilim. Tekrar gidermiyim oraya, hayır. Gidenleri teşvik etmek istiyorum. Yazık bu adamlara, ölmesinler.”





Çıkarılan kömür kalitesiz



İshak Alaton, bu madenlerden çıkarılan kömürün toprakla karışık, kalitesiz kömür olduğuna dikkat çekiyor. Alaton, “Ben yeraltına indim. 580 metreye kadar indim. Bir saat yeterli oluyor, pişman oluyorsun” sözleriyle, maden ocaklarının koşullarının ne kadar kötü olduğunu vurguluyor. “Çalışır gibi yapıyorlar, para alır gibi yaşıyorlar. Aldıkları para değil çünkü. Kendimizi aldatmayalım. Aldıkları kömür kömür değil, düşük kaliteli ve yanmıyor. Hem devlet ve hem işçi kendisini aldatıyor. Artık eskiyi eskide bırakalım. Dün, dün de kaldı. Yeni fikirlerle gel cancağazım diyorum devlete. Madenleri kapat. Bu adamlara maaşlarını vermeye devam et, kalan parayla yeni meslekler öğret” diyor. Alaton, Fransa ve İngiltere’nin madenlerini kapattığını, Almanya’da ise dört yıl sonra tamamen kapanacağını belirterek, “Buralarda patlama olmuyor” dedi.