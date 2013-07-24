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Yaşam

Kömür ocağı göçtü, 1 işçi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan kömür ocağında bugün meydana gelen göçükte 45 yaşındaki Hasan Kuluçlu yaşamını yitirdi. Aynı ocakta 2010'da meydana gelen göçükte de 3 işçi ölmüştü.

24 Temmuz 2013 20:05

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde 2010 yılında çıkan yangının ardından meydana gelen göçükte 3 kişinin hayatını kaybettiği Kale Madenciliğe ait kömür ocağında bugün de göçük meydana geldi. Toprak altında kalarak ağır yaralanan 45 yaşındaki maden işçisi Hasan Kuluçlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
Küçükdoğanca Köyü'nde Kale Madenciliğe ait kömür ocağında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Yerin yaklaşık 1100 metre altında meydana gelen göçükte işçilerden 45 yaşındaki Hasan Kuluçlu toprak altında kaldı. Diğer arkadaşlarının çabalarıyla toprak altından çıkarılarak vagonla çıkışa taşınan Kuluçlu daha sonra ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Evli ve 3 çocuk babası olan Kuluçlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuluçlu'nun cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
 

2010'da da 3 işçi ölmüştü

 
Küçükdoğanca Köyü yakınlarındaki Kale Madencilik'e ait kömür ocağında, 7 Temmuz 2010 tarihinde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım yangına neden olmuş, ardından ocakta göçük meydana gelmişti. Yerin 1020 metre altında mahsur kalan madencilerden 30 yaşındaki Volkan Hamarat, 35 yaşındaki Yunus Akbaş ve 45 yaşındaki Halil Açıkgöz yaşamını yitirmişti.
 
Olayda birinci derece kusurlu olduğu bilirkişi raporuyla belirlenen ocağın sahibi Zeki Kale, 2011 yılında Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından taksirle 3 kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası çarptırılmıştı.

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