Kömür Kongresi Zonguldak'ta başladı

Dedeman Oteli\'nde gerçekleştirilen kongrede, kömür madenciliğinin bilim ve teknolojisi, kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği, kömür madenciliğinde ekonomi politikaları ve sosyal sorunları bilimsel verilerle tartışılacak, 10 oturumda 46 bildiri sunulacak. Kongreye, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Geniş, madencilik sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın önemli bir gelir ve gelişim kaynağı olduğunu söyledi. Kaynaklı enerji üretiminin madencilik faaliyetleriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Geniş, \"Dünyada ve ülkemizde fosil kaynaklı enerji hammaddelere ihtiyacın olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Enerji de dışa bağımlılığımızın giderek arttığı son dönemlerde kömür varlığımızı etkin ve verimli bir şekilde üretmemiz kömürün önemini daha da artırmaktadır. Katma değeri yüksek teknolojik ürünler elde edilmesi konusunda çalışmaların daha çok desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki linyit varlığının büyük bir bölümü termik santrallerde kullanılmaktadır. Kömürün yanma veriminin yükseltilmesi hedeflenmeli ve çevre dostu termik santrallerin kullanımı desteklenmelidir\" dedi.

\'DÖVİZ ARTIŞLARINA YÖNELİK ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR\'

Ayhan Yüksel son dönemde döviz kurlarındaki artış ve artan iflasların ileriki günler için olumsuz sinyaller verdiğini ifade ederek, \"Olumsuz gidiş birer yurttaş olarak hepimizin yaşamının belirgin bir biçimde etkileyeceği gibi, üretimin temel girdilerinin önemli bir kısmını sağlayan madencilik sektörünü ve elbette mesleki faaliyetlerini de bir o kadar olumsuz etkileyecektir. Yaşanan iflasların madencilik sektörüne yansıtılması söz konusudur. Olağan yönetsel mekanizmaların devre dışı bırakıldığı, kararların tek merkezden alındığı ve denetlenemediği her durumda ekonomide daha büyük olumsuzluklar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bu ekonomik olumsuzluklar bir yandan çalışan ücretli üyelerimizi ciddi olarak etkilerken, diğer yandan işsiz maden mühendisleri sayısının daha da artmasına neden olacak ve meslektaşlarımız da dahil tüm toplumun daha da yoksullaşmasına neden olacaktır\" dedi.

Günübirlik alınan kararlarla madencilik sektörünün gelişme gösteremeyeceğini anlatan Yüksel, şöyle dedi:

\"Günübirlik karar, uygulama, planlama ve politikalarla yönetilemez. Ancak bunun tam tersini yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Ülkemizde her ne kadar yerli ve milli madencilik politikası, yerli ve milli enerji politikası olduğu iddia edilse de, ben herhangi bir belge ve dokümantasyona ulaşamadım. Ne yazık ki ülkemizde köklü bir madencilik politikası yoktur. Eğer koklu bir madencilik politikamız olsa Maden Kanunu son 2 yılda 3 kez son 15 yılda ise 6 kez değiştirilmezdi. Eğer bu ülkede yerli ve milli bir madencilik politikası olsa ülkemiz doğalgaz cennetine dönüştürülmezdi. Eğer bu ülkede yerli ve milli bir madencilik politikası olsa Zonguldak\'ta ki kömür için buraya kurulmuş olan Demir-Çelik Fabrikasında ithal kömür kullanılmazdı. ETKB yerli ve milli madencilik\" diyor yerli ve milli enerji\" diyor. Yerli kömüre dayalı termik santral kuracağız diyor. Soruyorum sizlere proje yabancaysa, teknoloji yabancaysa, finansman yabancıysa hatta ve hatta işçilik dahi yabancaysa bunun neresi yerlidir? Neresi milidir?\"

ZONGULDAK GÖÇ VERİYOR

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise kuruluş kapasitesi 5 milyon ton olan TTK\'nın şu an 823 bin ton üretim yapabildiğini söyledi. Çalışan işçi sayısının ise 7 bin 462\'lere kadar düştüğüne dikkat çeken Demirci, \"Bugün geldiğimiz noktada, 170 yıllık üretim kültürüne sahip bu bölge, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 1920\'lerden 1980\'lere ülkemizin taşkömürü ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan maden havzamızda, bugün kamu ve özel sektör olarak taşkömürü üretimi 1,5 milyon ton civarında. Varlık sebebimiz olan Kardemir ve Erdemir\'e kömür veremiyoruz. TTK\'nın düşük kalorili atık kömürünü değerlendirmek üzere kurulan Çtalağzı Termik Santrali\'ne bile kömür verilemiyor. TTK dip yaptı, Zonguldak göç veriyor. Direne direne geldiğimiz nokta burasıdır\" dedi.

Konuşmaların ardından \'Maden Makineleri ve Donanımı Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Kongre, 13 Nisan Cuma günü sona erecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak.



