Kömür karşıtı ülkeler ittifakı kuruldu

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülke, eyalet, bölge ve şehirler Bonn'da devam eden BM İklim Değişikliği Konferansı'nda oluşturdukları Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı ile enerji üretiminde kömürün terk edilmesi için harekete geçtiler.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı yayımladığı bildiride; dünya genelinde elektirik üretiminin yüzde 40'ının kömürle çalışan santrallerden elde edildiğini ve küresel ısınmanın baş sorumlulardan birinin kömür olduğunu belirtti. Kömürün yanmasıyla oluşan hava kirliliğinin solunum yolları hastalıklarına ve ölümlere de sebep olduğu vurgulanan bildiride, kömür kullanımının hem sağlık hem de ekonomik açıdan yüksek bir faturaya yol açtığı yer aldı.

Bildiriye göre, her yıl 800 binden fazla kişi kömürün yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

İttifakın bildirisinde ayrıca kömürü terk etmenin, iklim değişikliği ile mücadelede hükümetlerin Paris Anlaşması'nda öngörülen "2 derece sınırını" aşmamak için atabileceği en önemli adım olduğu da belirtildi. 190'ı aşkın ülke tarafından 2015'te onaylanan Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla en fazla 2 derecenin altında tutulmasını öngörüyor.

İttifakın öncülerinden Kanada'nın Çevre Bakanı Catherine McKenna, girişimin geleceğe dönük doğru bir adım olduğunu söyleyerek, "Bunu çocuklarımıza borçluyuz" ifadesini kullandı.

Bonn'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Kanadalı bakan, fosil yakıtların en kirlisinin kömür olduğunu ve düşen yenilenebilir enerji maliyetleri yüzünden kömürü terk etmenin ekonomik açıdan dezavantaj yaratmayacağını belirtti.

Üye sayısının artması bekleniyor

İngiltere ve Kanada'nın başını çektiği ittifakın şu an için 25 üyesi bulunuyor. Bunlar arasında Fransa, İtalya, Avusturya, Finlandiya, Portekiz, Kosta Rika ve Washington eyaleti yer alıyor. Gelecek yıl Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak ve Paris Anlaşması'yla atılacak somut adımların kesinleştirileceği konferansa kadar Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı'nın üye sayısının en az 50'ye ulaşması hedefleniyor.

Oluşturan ittifak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncü bir rol üstlenmekte iddialı olan Almanya üzerindeki baskıyı da artırdı.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı'na henüz katılmayan ve kömürle çalışan 70'in üzerinde enerji santrali olan Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü Bonn'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Kömürün, özellikle de linyit kömürünün, iklim hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlaması gerekiyor" demiş ancak Berlin'in bu konuda hangi somut adımları atacağına değinmemişti.

Merkel şu günlerde, kömür madenlerinin kapatılmasını şart koşan Yeşiller ile zorlu koalisyon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Çevreciler, bu görüşmeler neticesinde Almanya'nın kömürü bir an önce terk edip rüzgâr ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir kaynaklara geçmesi için adım atacak bir hükümet kurulmasını ümit ediyor.

DW/afp/dpa,MK/CÖ

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