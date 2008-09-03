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Politika

Kömür dağıtımı TKİ'yi batırdı

Hükümetin 2003’ten beri dağıttığı kömürler Türkiye Kömür İşletmeleri’nin belini büktü. Yardımın parasını gecikmeli aldığı i&cced

03 Eylül 2008 03:00


Hükümetin 2003’ten beri dağıttığı kömürler Türkiye Kömür İşletmeleri’nin belini büktü

Yardımın parasını gecikmeli aldığı için borçlanma yoluna giden TKİ’nin finansman gideri bir yılda yüzde 631 arttı.

AKP hükümetinin devlet eliyle 2003 yılından beri dağıttığı kömürler, Türkiye Kömür İşletmeleri’ni (TKİ) batırma noktasına getirdi. Kömür yardımlarının paralarını Hazine’den gecikmeli aldığı için borçlanma yoluna giden Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 2007 yılı borcu 529 milyon YTL oldu.

TKİ dağıttığı kömürlerin bedelini görev zararları çerçevesinde Hazine’den alıyor. Ancak 2007 yılında 1.47 milyon ton kömürü ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TKİ, kömür bedellerini vaktinde alamayınca kısa vadeli yabancı kaynak kullanmak zorunda kaldı. Hazine’nin “2007 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu”na göre, borçlar nedeniyle ciddi faiz yükü altına giren TKİ’nin 2007 yılı ticari banka kredi borcu bir önceki yıla göre yüzde 69 artış göstererek 529 milyon YTL’ye ulaştı. Bu rakam şirketin aktif toplamının üçte biri kadar.

Şirketin brüt satışları 2007 yılında yüzde 21 artış gösterse de, dönem kârı yüzde 54 düşüşle 18 milyon YTL düzeyinde kaldı. Dönem kârındaki düşüşün temel sebebi ise kuruluşun finansman giderinin bir önceki yıla göre yüzde 631 artarak 99 milyon YTL’ye ulaşması. (Cumhuriyet)

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