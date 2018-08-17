Kömür Belediye Başkanı Yuka, görevinden uzaklaştırıldı

ANKARA ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka\'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.



Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka hakkında 14 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos’ta hakkında soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Yuka\'nın Anayasanın 127’nci maddesinin 4\'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.