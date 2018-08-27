‘Komünizm propagandası yapmak'tan hakkında soruşturma açılan bir futbol kulübü: Haymanaspor

T24

Avukat Serkan Öztürk, Twitter’da 1989 yılında formasına aldığı reklam nedeniyle ‘komünizm propagandası yapmak’tan hakkında soruşturma açılan Haymanaspor’un hikayesini hatırlattı.

Kulübün, forma reklamı için kısaltması ‘THKO’ olan Turistik Haymana Kaplıcaları Otobüsleri’yle anlaştığını ve 11 ay boyunca bu kısaltmanın yer aldığı formalarla maça çıktığını belirten Öztürk, ‘muhbir’ bir vatandaşın 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1971'de kurdukları ve yaklaşık 15 yıldır herhangi bir eylemi bulunmayan THKO'nun propagandasının yapıldığını iddia ederek' suç duyurusunda bulunması sonrası dönemin Kulüp Başkanı İhsan Balcı, ikinci başkan Ömer Saraç ve bazı futbolcuların derhal gözaltına alındığını ve yöneticilerin evleri ile işyerlerinin basılarak arama yapıldığını aktararak şöyle devam etti:

“’Suç unsuru taşıyan' iki adet formaya da el konur ve incelenmek üzere Ankara merkezdeki Siyasi Şube'ye gönderilir. Yöneticiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılır ancak hikaye burada bitmez. 'Terör örgütü propagandası' o dönemlerde Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin ilgi alanına girdiğinden dosya Ankara'ya, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilir ve DGM Savcılığı'nca soruşturma başlatılır.”

Kulüp yönetiminin yaşananların ardından bir sonraki maça Türk bayraklarıyla çıkma kararı aldığını kaydeden Öztürk, konunun hem ulusal hem de uluslararası basında yer bulduğunu ifade etti. Öztürk, hikayeyi şöyle tamamladı:

“Biraz da bu kamuoyunun baskısıyla Valilik'in sert açıklamasına rağmen DGM Savcılığı bir hafta sonra konuyla ilgili takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatır.

Savcılığın kararında "Toplana deliller ve alınan ifadeler göz önünde bulundurulduğunda olayda herhangi bir kasıt unsurunun bulunmadığı anlaşılmıştır" denilmekte ve yöneticilerin hareketinin 'dikkatsizlik' olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilir.”

*Öztürk'ün Twitter paylaşımlarının tamamını buradan okuyabilirsiniz.